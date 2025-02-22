Yine de Bir Sorun Var: Bilim İnsanları, Ölü Bir Beyni Hayata Döndürebileceklerini Kanıtladı!

Beyin ölümü gerçekleştiğinde, geri dönüş olmadığını düşünürüz. Ama bilim insanları, bir domuz beynini ölümünden saatler sonra yeniden aktive edebildi. Üstelik beyin, bazı hücresel fonksiyonlarını geri kazandı. Ancak bilinç kazanmadı, yani gerçekten 'hayata dönmedi.' Yine de bu deney, ölüm ile yaşam arasındaki sınırın düşündüğümüz kadar net olmayabileceğini gösteriyor.

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