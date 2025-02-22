Yine de Bir Sorun Var: Bilim İnsanları, Ölü Bir Beyni Hayata Döndürebileceklerini Kanıtladı!
Yine de Bir Sorun Var: Bilim İnsanları, Ölü Bir Beyni Hayata Döndürebileceklerini Kanıtladı!
Beyin ölümü gerçekleştiğinde, geri dönüş olmadığını düşünürüz. Ama bilim insanları, bir domuz beynini ölümünden saatler sonra yeniden aktive edebildi. Üstelik beyin, bazı hücresel fonksiyonlarını geri kazandı. Ancak bilinç kazanmadı, yani gerçekten 'hayata dönmedi.' Yine de bu deney, ölüm ile yaşam arasındaki sınırın düşündüğümüz kadar net olmayabileceğini gösteriyor.
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Her şey, 5 yıl önce bir domuz beyniyle başladı.
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Daha sonra özel olarak geliştirdikleri BrainEx adlı bir makineye bağlayarak beyne oksijen yerine koruyucu maddeler ve ilaçlar içeren bir sıvı pompaladılar.
Ancak burada dikkat edilmesi gereken çok önemli bir nokta vardı: Beyin fonksiyonlarını sürdürse de bilinç kazanmadı.
Peki, bu ne anlama geliyor? Beyin ölümü geri çevrilebilir mi?
Araştırmacılar, domuz beyni üzerinde başarılı olan bu yöntemi şimdi de insan beyinleri üzerinde deniyor. Ancak burada etik açıdan son derece hassas bir durum söz konusu.
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İnsan beyninde uygulanırsa ne olur? İşte büyük etik soru işareti…
Araştırmayı yürüten Dr. Vrselja, bu teknolojiyle insanları ölüm anında makineye bağlamak gibi bir niyetleri olmadığını açıkça belirtiyor.
Şu an için en büyük hedef, beyinleri 24 saate kadar hücresel olarak canlı tutarak Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıklar için tedavi geliştirmek.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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