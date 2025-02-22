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Yine de Bir Sorun Var: Bilim İnsanları, Ölü Bir Beyni Hayata Döndürebileceklerini Kanıtladı!

Yine de Bir Sorun Var: Bilim İnsanları, Ölü Bir Beyni Hayata Döndürebileceklerini Kanıtladı!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
22.02.2025 - 13:58

Beyin ölümü gerçekleştiğinde, geri dönüş olmadığını düşünürüz. Ama bilim insanları, bir domuz beynini ölümünden saatler sonra yeniden aktive edebildi. Üstelik beyin, bazı hücresel fonksiyonlarını geri kazandı. Ancak bilinç kazanmadı, yani gerçekten 'hayata dönmedi.' Yine de bu deney, ölüm ile yaşam arasındaki sınırın düşündüğümüz kadar net olmayabileceğini gösteriyor.

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Her şey, 5 yıl önce bir domuz beyniyle başladı.

Her şey, 5 yıl önce bir domuz beyniyle başladı.

Yale Tıp Fakültesi’nden sinirbilimci Dr. Zvonimir Vrselja ve ekibi, bir mezbahadan aldıkları domuz beynini vücudundan çıkardı ve dört saat boyunca oksijensiz, oda sıcaklığında bıraktı.

Daha sonra özel olarak geliştirdikleri BrainEx adlı bir makineye bağlayarak beyne oksijen yerine koruyucu maddeler ve ilaçlar içeren bir sıvı pompaladılar.

Daha sonra özel olarak geliştirdikleri BrainEx adlı bir makineye bağlayarak beyne oksijen yerine koruyucu maddeler ve ilaçlar içeren bir sıvı pompaladılar.

Sıvı, hücrelerin pH dengesini koruyan moleküller, aşırı bağışıklık tepkisini önleyen ilaçlar ve antibiyotikler içeriyordu. Sonuçlar bilim dünyasını şoke etti:

  • Beynin gri korteksi pembeleşmeye başladı.

  • Hücreler protein üretmeye yeniden başladı.

  • Nöronlar metabolik aktivite göstermeye başladı.

Ancak burada dikkat edilmesi gereken çok önemli bir nokta vardı: Beyin fonksiyonlarını sürdürse de bilinç kazanmadı.

Ancak burada dikkat edilmesi gereken çok önemli bir nokta vardı: Beyin fonksiyonlarını sürdürse de bilinç kazanmadı.

Yani yaşayan bir organizma gibi davransa da tam anlamıyla hayata dönmedi.

Peki, bu ne anlama geliyor? Beyin ölümü geri çevrilebilir mi?

Peki, bu ne anlama geliyor? Beyin ölümü geri çevrilebilir mi?

Deney, ölüm kavramına dair bildiklerimizi sorgulamamıza neden oldu. Resüsitasyon (yeniden canlandırma) ve kritik bakım alanında uzman olan Dr. Lance Becker:

“Bu sonuç, ölüm hakkında bildiğimizi sandığımız her şeyi sarsıyor. Gerçekten de hayat ile ölüm arasındaki çizgiyi yeniden tanımlama noktasına geldik.” diyerek çalışmanın önemini vurguladı.

Araştırmacılar, domuz beyni üzerinde başarılı olan bu yöntemi şimdi de insan beyinleri üzerinde deniyor. Ancak burada etik açıdan son derece hassas bir durum söz konusu.

Araştırmacılar, domuz beyni üzerinde başarılı olan bu yöntemi şimdi de insan beyinleri üzerinde deniyor. Ancak burada etik açıdan son derece hassas bir durum söz konusu.
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İnsan beyninde uygulanırsa ne olur? İşte büyük etik soru işareti…

İnsan beyninde uygulanırsa ne olur? İşte büyük etik soru işareti…

Domuz deneyinde araştırmacılar, beynin bilinç kazanmasını önlemek için özel ilaçlar kullanmış ve deney altı saat sonra sonlandırılmıştı. Ancak insan beyni söz konusu olduğunda bu sürecin yönetilmesi çok daha karmaşık olabilir.

Araştırmayı yürüten Dr. Vrselja, bu teknolojiyle insanları ölüm anında makineye bağlamak gibi bir niyetleri olmadığını açıkça belirtiyor.

Araştırmayı yürüten Dr. Vrselja, bu teknolojiyle insanları ölüm anında makineye bağlamak gibi bir niyetleri olmadığını açıkça belirtiyor.

Ancak yapılan deneyler, beyin ölümünün aslında sandığımız kadar kesin olmayabileceğini ve hayati risk taşıyan hastaların kurtarılabileceğine dair yeni bir umut ışığı yaktığını gösteriyor.

Şu an için en büyük hedef, beyinleri 24 saate kadar hücresel olarak canlı tutarak Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıklar için tedavi geliştirmek.

Şu an için en büyük hedef, beyinleri 24 saate kadar hücresel olarak canlı tutarak Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıklar için tedavi geliştirmek.

Ama kim bilir, belki de bir gün gerçekten beyin ölümünü geri çevirebilecek bir teknoloji mümkün olabilir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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