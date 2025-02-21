Dünya Nüfusunun Yalnızca %10'u Sahip: B Kan Grubu Olan İnsanlar Daha Yavaş Yaşlanıyor!

Yaşlanma hızımızın tamamen genetik olduğunu düşünebiliriz. Ancak bilim insanları, kan grubunun da bu süreci etkileyebileceğini söylüyor. Yeni araştırmalar, bazı kişilerin biyolojik olarak daha yavaş yaşlandığını ortaya çıkardı. Bunun arkasında vücudun kendini yenileme mekanizması yatıyor olabilir.

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