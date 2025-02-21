Sebebi Paradan Daha Fazlası: İskandinav Ülkelerinde İnsanlar Neden Bu Kadar Mutlu?

Bazı ülkelerde insanlar genel olarak daha mutlu görünüyor. İskandinav ülkeleri bu konuda her yıl zirvede yer alıyor. Fakat bu mutluluk sadece ekonomik zenginlikle açıklanamıyor. Genetik faktörlerin bile yalnızca küçük bir etkisi var. Peki, bu ülkeleri gerçekten bu kadar mutlu yapan şey ne?

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