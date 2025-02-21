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Ultra Zenginlerin Çocuklarına Yaşam Koçluğu Yapan Kadın: "Hepsi Aynı Dertten Muzdarip!"

Ultra Zenginlerin Çocuklarına Yaşam Koçluğu Yapan Kadın: "Hepsi Aynı Dertten Muzdarip!"

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
21.02.2025 - 15:58

Büyük servetler içinde doğan, en iyi okullarda okuyan ve sınırsız imkana sahip olan gençler neden mutsuz olabilir? 12 yıldır ultra zengin ailelerin çocuklarına yaşam koçluğu yapan bir uzman, onların sandığımız kadar şanslı olmadığını söylüyor. Aslında çoğu, servetlerinin getirdiği beklenmedik bir yükle mücadele ediyor. Peki, bu gençleri ne bu kadar zorluyor?

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Paranın çözemediği ilk problem: Hayattaki ilk başarısızlıkla yüzleşmek.

Paranın çözemediği ilk problem: Hayattaki ilk başarısızlıkla yüzleşmek.

Yaşam koçunun anlattığına göre, ultra zengin çocukları genellikle hayatlarında hiçbir şey için mücadele etmek zorunda kalmadan büyüyor. Ancak ilk kez paranın çözemediği bir engelle karşılaştıklarında büyük bir kriz yaşıyorlar.

İstediği üniversiteye girememek, arkadaş grubundan dışlanmak ya da bir ilişkinin bitmesi gibi herkesin başına gelebilecek olaylar olabiliyor.

İstediği üniversiteye girememek, arkadaş grubundan dışlanmak ya da bir ilişkinin bitmesi gibi herkesin başına gelebilecek olaylar olabiliyor.

Fakat bu gençler, bu tür bir başarısızlıkla daha önce hiç yüzleşmedikleri için büyük bir boşluğa düşüyor.

Sonuç olarak bazıları sosyal hayattan tamamen kopuyor, depresyona giriyor.

Sonuç olarak bazıları sosyal hayattan tamamen kopuyor, depresyona giriyor.

Kendilerini sosyal medya, online alışveriş, video oyunları veya bağımlılık yapan başka alışkanlıklarla uyuşturmaya başlıyor.

Genellikle aileler, çocuklarındaki bu duygusal çöküşü fark ettiklerinde onları bir terapiste ya da psikiyatra yönlendiriyor. Ancak yaşam koçu, bunun her zaman çözüm olmadığını belirtiyor.

Genellikle aileler, çocuklarındaki bu duygusal çöküşü fark ettiklerinde onları bir terapiste ya da psikiyatra yönlendiriyor. Ancak yaşam koçu, bunun her zaman çözüm olmadığını belirtiyor.

Bazı durumlarda, bu gençler terapiye gittiklerinde kendilerini daha da kaybolmuş ve çaresiz hissetmeye başlıyorlar. Çünkü hayatlarında her şeye sahip olmalarına rağmen neden hala mutsuz olduklarını anlayamıyorlar.

“Her avantajım var ama neden yine de böyle hissediyorum?” sorusu, onların daha da derin bir çıkmaza girmesine neden olabiliyor.

“Her avantajım var ama neden yine de böyle hissediyorum?” sorusu, onların daha da derin bir çıkmaza girmesine neden olabiliyor.

İşte tam bu noktada aileler, çocuklarının tekrar hayata tutunabilmesi için bir yaşam koçundan destek almaya karar veriyor.

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Yaşam koçunun geliştirdiği yönteme göre, bu gençlerin içinden çıkamadıkları mutsuzluk döngüsünü kırabilmeleri için üç temel adım uygulanıyor:

Yaşam koçunun geliştirdiği yönteme göre, bu gençlerin içinden çıkamadıkları mutsuzluk döngüsünü kırabilmeleri için üç temel adım uygulanıyor:

  • Kurban psikolojisinden çıkmak

  • Dışsal motivasyon yerine içsel motivasyon geliştirmek

  • Başkalarına yardım etmek

Yaşam koçu, onlara kontrolün kendi ellerinde olduğunu fark ettirmeye çalışıyor. Örneğin, hayalindeki üniversiteye giremeyen bir öğrenci, bu yüzden kendini tamamen kapatmıştı.

Yaşam koçu, onlara kontrolün kendi ellerinde olduğunu fark ettirmeye çalışıyor. Örneğin, hayalindeki üniversiteye giremeyen bir öğrenci, bu yüzden kendini tamamen kapatmıştı.

Ultra zengin çocuklarının çoğu, başarıyı para, statü ve prestijli okullar gibi dış faktörlere bağlıyor. Ancak onlara, gerçek mutluluğun bunlardan gelmediği gösterilmeye çalışılıyor.

Ultra zengin çocuklarının çoğu, başarıyı para, statü ve prestijli okullar gibi dış faktörlere bağlıyor. Ancak onlara, gerçek mutluluğun bunlardan gelmediği gösterilmeye çalışılıyor.

Bu gençler hayatlarında hiç kimseye yardım etmek zorunda kalmamış olabiliyor.

Bu gençler hayatlarında hiç kimseye yardım etmek zorunda kalmamış olabiliyor.

Ancak başkalarının iyiliği için çalışmak, onların hem kendi sorunlarından uzaklaşmasını hem de bir anlam bulmasını sağlıyor.

Sizce para gerçekten mutluluğu garantiliyor mu, yoksa asıl mesele tamamen farklı mı?

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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