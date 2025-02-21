Ultra Zenginlerin Çocuklarına Yaşam Koçluğu Yapan Kadın: "Hepsi Aynı Dertten Muzdarip!"

Büyük servetler içinde doğan, en iyi okullarda okuyan ve sınırsız imkana sahip olan gençler neden mutsuz olabilir? 12 yıldır ultra zengin ailelerin çocuklarına yaşam koçluğu yapan bir uzman, onların sandığımız kadar şanslı olmadığını söylüyor. Aslında çoğu, servetlerinin getirdiği beklenmedik bir yükle mücadele ediyor. Peki, bu gençleri ne bu kadar zorluyor?

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