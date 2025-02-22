Çoktan 2050 Yılında Yaşadığımızın Göstergesi Olan İnsansı Robotlar
Çoktan 2050 Yılında Yaşadığımızın Göstergesi Olan İnsansı Robotlar
Bir zamanlar yalnızca filmlerde gördüğümüz insansı robotlar, artık gerçek hayatta yürüyebiliyor, nesneleri kaldırabiliyor ve hatta insanlarla konuşabiliyor. Üstelik bu robotlar fabrikalarda çalışmaktan mutfakta yumurta pişirmeye kadar birçok farklı alanda kullanılıyor. Peki, en gelişmiş insansı robotlar hangileri ve neler yapabiliyorlar? Gelin bi' göz atalım!
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1. Helix: Tek Sinir Ağı ile Her Şeyi Yapabilen Robot!
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2. PUDU D9: Gerçek Bir İnsan Gibi Yürüyebilen Robot!
3. Optimus: Tesla’nın Fabrikalarında Çalışmaya Başlayan Robotu!
4. GR-2: İnsan Elinden Daha Hassas Ellere Sahip Robot!
5. Protoclone: Gerçek Bir İnsanın Kas Yapısını Taklit Eden Robot!
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6. PM01: Küçük Ama Yetenekli Robot!
7. Adam: Üretim ve Sağlık Sektörüne Özel Geliştirilen Robot
8. NEO Gamma: Evlerimize Girmeye En Yakın Robot
9. Kuavo: Zıplayabilen İlk İnsansı Robot
10. AGIBOT A2: Koşabilen ve Akrobatik Hareketler Yapabilen Robot
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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