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Çoktan 2050 Yılında Yaşadığımızın Göstergesi Olan İnsansı Robotlar

Çoktan 2050 Yılında Yaşadığımızın Göstergesi Olan İnsansı Robotlar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
22.02.2025 - 16:38

Bir zamanlar yalnızca filmlerde gördüğümüz insansı robotlar, artık gerçek hayatta yürüyebiliyor, nesneleri kaldırabiliyor ve hatta insanlarla konuşabiliyor. Üstelik bu robotlar fabrikalarda çalışmaktan mutfakta yumurta pişirmeye kadar birçok farklı alanda kullanılıyor. Peki, en gelişmiş insansı robotlar hangileri ve neler yapabiliyorlar? Gelin bi' göz atalım!

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1. Helix: Tek Sinir Ağı ile Her Şeyi Yapabilen Robot!

1. Helix: Tek Sinir Ağı ile Her Şeyi Yapabilen Robot!

Helix, insansı robotların geleceğini tamamen değiştirebilecek bir model. Öyle ki, bu robot sadece nesneleri kaldırmakla kalmıyor aynı zamanda dolap açabiliyor, çekmeceleri kullanabiliyor ve birden fazla robot ile koordinasyon içinde çalışabiliyor.

Helix’in en büyük farkı, önceki robotlardan farklı olarak tek bir sinir ağıyla tüm görevleri yerine getirebilmesi. Yani bir insan gibi öğreniyor ve herhangi özel programlamaya ihtiyaç duymadan yeni nesnelerle etkileşime girebiliyor. Üstelik düşük enerji tüketimi sayesinde ticari kullanıma hazır!

2. PUDU D9: Gerçek Bir İnsan Gibi Yürüyebilen Robot!

2. PUDU D9: Gerçek Bir İnsan Gibi Yürüyebilen Robot!

Tam 170 cm boyunda ve 65 kg ağırlığında olan PUDU D9, şu ana kadar geliştirilen en gelişmiş yürüyen insansı robotlardan biri. İki ayağı üzerinde merdiven çıkabiliyor, engelleri aşabiliyor ve eğimli yüzeylerde dengesini kaybetmeden ilerleyebiliyor.

PUDU D9'un en dikkat çekici özelliği, PUDU DH11 hassas elleri sayesinde çift elini kullanarak insan benzeri görevler yapabilmesi. Özellikle hizmet sektörüne yönelik geliştirilen robot, yürüyerek temizlik yapabiliyor, nesneleri kaldırabiliyor ve doğal bir şekilde insanlarla iletişim kurabiliyor.

3. Optimus: Tesla’nın Fabrikalarında Çalışmaya Başlayan Robotu!

3. Optimus: Tesla’nın Fabrikalarında Çalışmaya Başlayan Robotu!

Tesla tarafından geliştirilen Optimus, şu anda Tesla fabrikalarında test edilen bir insansı robot. CEO Elon Musk, robotun ilerleyen yıllarda ev işlerinden fabrika işçiliğine kadar her şeyi yapabilecek hale geleceğini söylüyor.

Optimus’un en yeni versiyonu olan Generation 2, yürüyebiliyor, dans edebiliyor ve hatta bir mutfakta yumurta bile pişirebiliyor! Ancak şu an için bazı görevlerde uzaktan kontrol (teleoperasyon) gerektiriyor, yani tamamen bağımsız çalışamıyor. Buna rağmen 2025’te sınırlı üretime geçeceği ve 2026’da ticari olarak satışa sunulabileceği konuşuluyor.

4. GR-2: İnsan Elinden Daha Hassas Ellere Sahip Robot!

4. GR-2: İnsan Elinden Daha Hassas Ellere Sahip Robot!

GR-2, insan eline en yakın robotik ellere sahip model olarak öne çıkıyor. Tam 12 serbestlik derecesine sahip olan eller; nesneleri sıkmadan tutabiliyor, şekillerini algılayabiliyor ve parmaklarıyla ince işler yapabiliyor.

Bunun dışında VR ile uzaktan kontrol edilebilen bir sistem kullanıyor ve özellikle imalat, sağlık ve lojistik sektörlerinde büyük bir devrim yaratması bekleniyor.

5. Protoclone: Gerçek Bir İnsanın Kas Yapısını Taklit Eden Robot!

5. Protoclone: Gerçek Bir İnsanın Kas Yapısını Taklit Eden Robot!

Clone Robotics tarafından geliştirilen Protoclone, bir insanın kas sistemine ve eklem yapısına en yakın robotlardan biri. Diğer robotların aksine, sentetik kaslar kullanıyor ve insan hareketlerini birebir taklit edebiliyor.

Paylaşılan videolarda kolunu kaldırabiliyor, bacaklarını hareket ettirebiliyor ve insan vücudu gibi kasılmalar gerçekleştirebiliyor. Ancak şu an için yüzü yok ve sadece temel hareketleri yapabiliyor.

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6. PM01: Küçük Ama Yetenekli Robot!

6. PM01: Küçük Ama Yetenekli Robot!

PM01, diğer insansı robotlardan biraz daha küçük ama oldukça yetenekli bir model. 1.38 metre boyunda ve 40 kg ağırlığında olan bu robot, özellikle araştırmacılar için geliştirildi.

Biyotaklit tasarımı sayesinde belini 320 derece döndürebiliyor ve son derece doğal bir yürüyüşe sahip. Aynı zamanda Intel ve NVIDIA çipleriyle donatıldığı için son derece hızlı veri işleyebiliyor.

7. Adam: Üretim ve Sağlık Sektörüne Özel Geliştirilen Robot

7. Adam: Üretim ve Sağlık Sektörüne Özel Geliştirilen Robot

Adam, PND Robotics tarafından geliştirilen ve üretim, sağlık ve araştırma gibi alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmış bir robot.

Üzerindeki gelişmiş sensörler sayesinde çevresini algılayabiliyor ve insanlarla doğal bir şekilde iletişim kurabiliyor. Özellikle hastanelerde yaşlı bakımı, hasta taşıma ve basit medikal görevleri yerine getirmek için tasarlanıyor.

8. NEO Gamma: Evlerimize Girmeye En Yakın Robot

8. NEO Gamma: Evlerimize Girmeye En Yakın Robot

Eğer insansı robotların günlük hayatta kullanılmasını istiyorsanız, NEO Gamma bunun en büyük adaylarından biri! OpenAI destekli 1X Technologies tarafından geliştirilen bu robot, evlerde insanlara yardımcı olmak için tasarlandı. İnsanlarla doğal bir şekilde konuşabiliyor, kapıları açabiliyor, eşyaları düzenleyebiliyor ve zemin temizliği yapabiliyor.

Geliştiricilere göre gelecekte her evde bir NEO Gamma bulunacak ve insanlara kişisel yardımcı olarak hizmet verecek.

9. Kuavo: Zıplayabilen İlk İnsansı Robot

9. Kuavo: Zıplayabilen İlk İnsansı Robot

Çin merkezli Leju Robotics tarafından geliştirilen Kuavo, zıplayabilen ilk insansı robot olma özelliğini taşıyor. Bu özelliği sayesinde engebeli arazilerde hareket edebiliyor, yüksek noktalara ulaşabiliyor ve acil durumlarda yardım sağlamak için kullanılabiliyor. Özellikle inşaat sektöründe ve arama-kurtarma çalışmalarında büyük bir rol oynaması bekleniyor.

10. AGIBOT A2: Koşabilen ve Akrobatik Hareketler Yapabilen Robot

10. AGIBOT A2: Koşabilen ve Akrobatik Hareketler Yapabilen Robot

AGIBOT A2, şu ana kadar geliştirilen en hızlı ve en esnek robotlardan biri. İnsan gibi yürüyebiliyor, koşabiliyor ve hatta akrobatik hareketler bile yapabiliyor!

Lojistik, üretim ve müşteri hizmetleri gibi alanlarda kullanılması hedeflenen bu robot, ileri düzey yapay zeka ile donatılmış ve kendi başına karar verebiliyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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