Çoktan 2050 Yılında Yaşadığımızın Göstergesi Olan İnsansı Robotlar

Helix, insansı robotların geleceğini tamamen değiştirebilecek bir model. Öyle ki, bu robot sadece nesneleri kaldırmakla kalmıyor aynı zamanda dolap açabiliyor, çekmeceleri kullanabiliyor ve birden fazla robot ile koordinasyon içinde çalışabiliyor.

Helix’in en büyük farkı, önceki robotlardan farklı olarak tek bir sinir ağıyla tüm görevleri yerine getirebilmesi. Yani bir insan gibi öğreniyor ve herhangi özel programlamaya ihtiyaç duymadan yeni nesnelerle etkileşime girebiliyor. Üstelik düşük enerji tüketimi sayesinde ticari kullanıma hazır!