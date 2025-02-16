ChatGPT, DeepSeek ve Gemini Ülkemizde Bekçi Olabilir mi? Bekçilik Sınav Sorularını Çözdürdük!
ChatGPT, DeepSeek ve Gemini Ülkemizde Bekçi Olabilir mi? Bekçilik Sınav Sorularını Çözdürdük!
OpenAI'ın öncülük ettiği yapay zeka savaşı gün geçtikçe kızışmaya başladı. Son olarak Çin'den gelen DeepSeek birçok kullanıcı tarafından beğenildi. Fakat yapay zeka araçlarının çoğalması, kullanıcılar için kafa karıştırıcı olabiliyor. Farklı amaçlar için farklı yapay zeka araçları önerilse de kullanıcılar hangisine güveneceği konusunda emin olamıyor.
Biz de sizin yerinize bu olaya bir el attık ve yapay zeka sohbet robotlarının Bekçilik Sınavı sorularını çözmesini istedik!
Bakalım 30 Eylül 2023 tarihli Bekçilik Sınavı'nda hangi yapay zeka başarılı oldu?
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İlk olarak bir Türkçe sorusuyla başlayalım!
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DeepSeek bu soruya "B" şıkkı cevabını vererek ilk doğru yanıtını vermiş oldu.
ChatGPT ise "C" şıkkını söyleyerek yanlış cevap verdi.
Sıra geldi Gemini'ye. Gemini'nin cevabı da tıpkı ChatGPT gibi "C" oldu.
Biraz da matematiğe ne dersiniz?
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ChatGPT bu soruda doğru cevaba ulaşmayı başardı.
Bakalım DeepSeek matematik sorusuna da doğru cevap verecek mi?
Evet! DeepSeek de "D" cevabına ulaşmayı başardı.
Sıra geldi Gemini'a 👇🏻
Şimdi ise tarihten bir soru soralım.
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ChatGPT'den doğru cevabı aldık.
DeepSeek de doğru cevabı vererek yarıştaki yerini korudu.
Peki tarihte Gemini başarılı mı? Evet!
Yeni bir soruya daha geçelim;
ChatGPT doğru cevaba ulaşmayı başardı.
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DeepSeek'te de sonuç değişmedi.
Peki ya Gemini? Evet, o da doğru cevabı buldu!
Şimdiye kadar sorduğumuz sorularda farklı yanıtlar aldığımız tek alan Türkçe oldu. Bilgi sorularında bütün yapay zeka araçlarından doğru cevapları aldık.
ChatGPT'nin final sorusuna cevabı;
DeepSeek'in final sorusuna cevabı;
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Gemini'ın final sorusuna cevabı;
Ve karşınızda şampiyonumuz DeepSeek!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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