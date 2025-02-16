ChatGPT, DeepSeek ve Gemini Ülkemizde Bekçi Olabilir mi? Bekçilik Sınav Sorularını Çözdürdük!

OpenAI'ın öncülük ettiği yapay zeka savaşı gün geçtikçe kızışmaya başladı. Son olarak Çin'den gelen DeepSeek birçok kullanıcı tarafından beğenildi. Fakat yapay zeka araçlarının çoğalması, kullanıcılar için kafa karıştırıcı olabiliyor. Farklı amaçlar için farklı yapay zeka araçları önerilse de kullanıcılar hangisine güveneceği konusunda emin olamıyor.

Biz de sizin yerinize bu olaya bir el attık ve yapay zeka sohbet robotlarının Bekçilik Sınavı sorularını çözmesini istedik!

Bakalım 30 Eylül 2023 tarihli Bekçilik Sınavı'nda hangi yapay zeka başarılı oldu?