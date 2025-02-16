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ChatGPT, DeepSeek ve Gemini Ülkemizde Bekçi Olabilir mi? Bekçilik Sınav Sorularını Çözdürdük!

ChatGPT, DeepSeek ve Gemini Ülkemizde Bekçi Olabilir mi? Bekçilik Sınav Sorularını Çözdürdük!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
16.02.2025 - 13:49

OpenAI'ın öncülük ettiği yapay zeka savaşı gün geçtikçe kızışmaya başladı. Son olarak Çin'den gelen DeepSeek birçok kullanıcı tarafından beğenildi. Fakat yapay zeka araçlarının çoğalması, kullanıcılar için kafa karıştırıcı olabiliyor. Farklı amaçlar için farklı yapay zeka araçları önerilse de kullanıcılar hangisine güveneceği konusunda emin olamıyor. 

Biz de sizin yerinize bu olaya bir el attık ve yapay zeka sohbet robotlarının Bekçilik Sınavı sorularını çözmesini istedik!

Bakalım 30 Eylül 2023 tarihli Bekçilik Sınavı'nda hangi yapay zeka başarılı oldu?

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İlk olarak bir Türkçe sorusuyla başlayalım!

İlk olarak bir Türkçe sorusuyla başlayalım!

Bu sorunun cevabının 'B' olması gerekiyordu. 

Peki yapay zekalar ne cevap verdi?

DeepSeek bu soruya "B" şıkkı cevabını vererek ilk doğru yanıtını vermiş oldu.

DeepSeek bu soruya "B" şıkkı cevabını vererek ilk doğru yanıtını vermiş oldu.

ChatGPT ise "C" şıkkını söyleyerek yanlış cevap verdi.

ChatGPT ise "C" şıkkını söyleyerek yanlış cevap verdi.

Sıra geldi Gemini'ye. Gemini'nin cevabı da tıpkı ChatGPT gibi "C" oldu.

Sıra geldi Gemini'ye. Gemini'nin cevabı da tıpkı ChatGPT gibi "C" oldu.

Bu sorunun kazananı yalnızca DeepSeek oldu.

Biraz da matematiğe ne dersiniz?

Biraz da matematiğe ne dersiniz?

Sorunun doğru cevabı: D şıkkı

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ChatGPT bu soruda doğru cevaba ulaşmayı başardı.

ChatGPT bu soruda doğru cevaba ulaşmayı başardı.

Bakalım DeepSeek matematik sorusuna da doğru cevap verecek mi?

Bakalım DeepSeek matematik sorusuna da doğru cevap verecek mi?

Evet! DeepSeek de "D" cevabına ulaşmayı başardı.

Evet! DeepSeek de "D" cevabına ulaşmayı başardı.

Sıra geldi Gemini'a 👇🏻

Sıra geldi Gemini'a 👇🏻

Kesri çözelim:

Şimdi kesri şu şekilde yazabiliriz:

120 / 168

Kesri sadeleştirelim. Her iki tarafı da 24'e bölelim:

(120 / 24) / (168 / 24) = 5 / 7

Yani cevap 5/7.

Doğru cevap D) 5/7

Tebrikler Gemini!

Şimdi ise tarihten bir soru soralım.

Şimdi ise tarihten bir soru soralım.

Sorunun doğru cevabı: C seçeneği

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ChatGPT'den doğru cevabı aldık.

ChatGPT'den doğru cevabı aldık.

DeepSeek de doğru cevabı vererek yarıştaki yerini korudu.

DeepSeek de doğru cevabı vererek yarıştaki yerini korudu.

Peki tarihte Gemini başarılı mı? Evet!

Peki tarihte Gemini başarılı mı? Evet!

Yeni bir soruya daha geçelim;

Yeni bir soruya daha geçelim;

Doğru cevabı bulabildiniz mi? 

Evet, 'C' seçeneği doğru cevap.

ChatGPT doğru cevaba ulaşmayı başardı.

ChatGPT doğru cevaba ulaşmayı başardı.
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DeepSeek'te de sonuç değişmedi.

DeepSeek'te de sonuç değişmedi.

Peki ya Gemini? Evet, o da doğru cevabı buldu!

Peki ya Gemini? Evet, o da doğru cevabı buldu!

Şimdiye kadar sorduğumuz sorularda farklı yanıtlar aldığımız tek alan Türkçe oldu. Bilgi sorularında bütün yapay zeka araçlarından doğru cevapları aldık.

Şimdiye kadar sorduğumuz sorularda farklı yanıtlar aldığımız tek alan Türkçe oldu. Bilgi sorularında bütün yapay zeka araçlarından doğru cevapları aldık.

İşin içine yorumlama, kültür vb ögeler girdiğinde ise DeepSeek'in daha çok öne çıktığını ve doğru cevaplar verdiğini gördük. 

Son olarak bir deyim sorusuna ne dersiniz? Bakalım hangisi doğru cevabı verecek?

ChatGPT'nin final sorusuna cevabı;

ChatGPT'nin final sorusuna cevabı;

Doğru cevap: D) 'Yıllarca dişini tırnağına takarak çocuklarını büyüttü ve onların da karşılığını aldı.'

DeepSeek'in final sorusuna cevabı;

DeepSeek'in final sorusuna cevabı;

Doğru cevap, 'dişini tımağına takmak' deyiminin kullanıldığı D) Yıllarca dişini tımağına takarak çocuklarını büyüttü ve bunun da karşılığını aldı. cümlesidir.

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Gemini'ın final sorusuna cevabı;

Gemini'ın final sorusuna cevabı;

Doğru cevap D seçeneğidir.

Ve karşınızda şampiyonumuz DeepSeek!

Ve karşınızda şampiyonumuz DeepSeek!

Son Türkçe sorusuna da tüm yapay zeka robotlarından doğru cevapları aldık. DeepSeek, yalnızca ilk soruyu diğerlerinden farklı olarak doğru yanıtladı. Böylece sorduğumuz tüm sorulara doğru cevap vererek bekçi olmaya hak kazandı.

Sorulan soruların rastgele seçildiğini, sınavdaki soruların tamamı sorulduğunda farklı cevaplar alabileceğimizi belirtmekte ise fayda var.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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