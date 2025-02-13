Elon Musk Duyurdu, Grok 3 Geliyor! Yeni Sohbet Robotu "Korkutucu Derecede Akıllı"

Musk, 'Bence insan zekası, makine zekası karşısında cüce kalacak. Bu konuda nasıl hissetmem gerekiyor, bilmiyorum ancak bir noktada insan zekasının toplam zekanın çok küçük bir kısmını oluşturması kaçınılmaz. Dijital zeka gelecekte tüm zekanın yüzde 99'undan fazlasını oluşturacak.' açıklamasının ardından bir de 'Bu yüzden, umarım bilgisayar bize iyi davranır.' ifadeleriyle şaka yaptı.