Elon Musk Duyurdu, Grok 3 Geliyor! Yeni Sohbet Robotu "Korkutucu Derecede Akıllı"
Elon Musk Duyurdu, Grok 3 Geliyor! Yeni Sohbet Robotu "Korkutucu Derecede Akıllı"
OpenAI tarafından geliştirilen ve hızlı yükselişi ile dünyanın yönünü yapay zekaya çeviren ChatGPT'ye karşı Elon Musk'ın girişimi ile üretilen Grok'un yeni versiyonu geliyor. Elon Musk'ın, Twitter'a (X) doğrudan erişim sağlayan ve xAI tarafından geliştirilen Grok'un yeni versiyonuna ilişkin yaptığı açıklamada 'Korkutucu derece akıllı' vurgusu da gözlerden kaçmadı. Peki Grok 3 ne zaman geliyor?
İşte, detaylar...
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ABD'de Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yöneticisi olarak görev alan Elon Musk, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde düzenlenen 2025 Dünya Hükümetler Zirvesi'nin "Sıkıcı Şehirler, Yapay Zeka ve DOGE" oturumunda konuştu.
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"Grok 3'ün korkutucu derecede akıllı olduğunu düşünüyorum" diyen Elon Musk, bu yeni model için şimdiden heyecana neden oldu.
Musk, "Bence insan zekası, makine zekası karşısında cüce kalacak." diyerek dijital zeka ve geleceğe dair düşüncelerini de dile getirdi.
Peki, Grok 3 Ne Zaman Çıkacak?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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