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Elon Musk Duyurdu, Grok 3 Geliyor! Yeni Sohbet Robotu "Korkutucu Derecede Akıllı"

Elon Musk Duyurdu, Grok 3 Geliyor! Yeni Sohbet Robotu "Korkutucu Derecede Akıllı"

Twitter Yapay Zeka Elon Musk
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
13.02.2025 - 23:21

OpenAI tarafından geliştirilen ve hızlı yükselişi ile dünyanın yönünü yapay zekaya çeviren ChatGPT'ye karşı Elon Musk'ın girişimi ile üretilen Grok'un yeni versiyonu geliyor. Elon Musk'ın, Twitter'a (X) doğrudan erişim sağlayan ve xAI tarafından geliştirilen Grok'un yeni versiyonuna ilişkin yaptığı açıklamada 'Korkutucu derece akıllı' vurgusu da gözlerden kaçmadı. Peki Grok 3 ne zaman geliyor? 

İşte, detaylar...

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ABD'de Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yöneticisi olarak görev alan Elon Musk, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde düzenlenen 2025 Dünya Hükümetler Zirvesi'nin "Sıkıcı Şehirler, Yapay Zeka ve DOGE" oturumunda konuştu.

ABD'de Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yöneticisi olarak görev alan Elon Musk, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde düzenlenen 2025 Dünya Hükümetler Zirvesi'nin "Sıkıcı Şehirler, Yapay Zeka ve DOGE" oturumunda konuştu.

Video konferans yoluyla bağlandığı WGS 2025 zirvesinde, yakında piyasaya sürülecek olan Grok 3 sohbet robotunu duyuran Musk, yapay zekaya dair endişeleri körükler nitelikte detayların altını çizdi.

"Grok 3'ün korkutucu derecede akıllı olduğunu düşünüyorum" diyen Elon Musk, bu yeni model için şimdiden heyecana neden oldu.

"Grok 3'ün korkutucu derecede akıllı olduğunu düşünüyorum" diyen Elon Musk, bu yeni model için şimdiden heyecana neden oldu.

xAI'nin üzerine çalıştığı Grok 3, sentetik veriler üzerinde eğitildi. Yeni modelin mantıksal tutarlılık sağlaması için de çalışmalar yapıldı.

Musk, "Bence insan zekası, makine zekası karşısında cüce kalacak." diyerek dijital zeka ve geleceğe dair düşüncelerini de dile getirdi.

Musk, "Bence insan zekası, makine zekası karşısında cüce kalacak." diyerek dijital zeka ve geleceğe dair düşüncelerini de dile getirdi.

Musk, 'Bence insan zekası, makine zekası karşısında cüce kalacak. Bu konuda nasıl hissetmem gerekiyor, bilmiyorum ancak bir noktada insan zekasının toplam zekanın çok küçük bir kısmını oluşturması kaçınılmaz. Dijital zeka gelecekte tüm zekanın yüzde 99'undan fazlasını oluşturacak.' açıklamasının ardından bir de 'Bu yüzden, umarım bilgisayar bize iyi davranır.' ifadeleriyle şaka yaptı.

Peki, Grok 3 Ne Zaman Çıkacak?

Peki, Grok 3 Ne Zaman Çıkacak?

Korkutucu derecede akıllı olduğu iddia edilen Grok 3 için aceleci davranılmayacak. Ancak çalışmalarda son aşamaya gelindiği bildirilen Grok 3, 'muhtemelen bir ya da iki hafta içinde, yani çok yakında piyasaya sürülecek.'

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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