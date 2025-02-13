Discord Açıldı mı? BTK Açıklama Yaptı mı, Discord Erişim Engeli Kaldırıldı mı?

16 yaşından küçüklerin sosyal medya kullanmasını istemediğine deyinen Bakan Uraloğlu, programda konuya ilişkin düzenlemeleri ele aldı. Daha sonra Roblox ve Discord sorusuna, 'Onlar tam sosyal medya platformu değil. Çalışmalar, bir çocuğun oynaması gereken faydalı oyunları engelleyelim diye değil ama daha çok sosyal medya kullanımı noktasında olacak.' şeklinde yanıt vermişti.

Hatta söz konusu platformlarla görüşmelerin devam ettiğini ifade etmişti. Böylece, uygunsuz bulunan içeriklere dair düzenleme yapılırsa hukuki süreçle platformların tekrar açılabileceğini de duyurmuştu.