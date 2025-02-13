Discord Açıldı mı? BTK Açıklama Yaptı mı, Discord Erişim Engeli Kaldırıldı mı?
Discord Açıldı mı? BTK Açıklama Yaptı mı, Discord Erişim Engeli Kaldırıldı mı?
Geçtiğimiz yıl Ekim ayında mahkeme kararıyla erişim engeli getirilen iletişim platformu Discord, bir kez daha gündemde! Uygunsuz içerikler tespit edildiği gerekçesi ile Türkiye'de erişimi engellenen platformun yeniden erişime açıldığı iddiası, kullanıcıların dikkatini çekti. Sosyal medyada gündeme gelen 'Discord açıldı' söylemeleriyle gözler resmi açıklamalara çevrildi. Peki, Discord açıldı mı, erişim engeli kaldırıldı mı? Discord ne zaman açılacak?
İşte, detaylar...
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Amerika merkezli popüler iletişim platformu Discord'a, Ekim 2024'te mahkeme kararıyla erişim engeli getirilmişti.
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Hatırlarsanız, Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da geçtiğimiz günlerde CNN Türk ekranlarında Fulya Kalfa'nın sorularını yanıtlamış; gözlerin Discord ve Roblox'a çevrilmesine neden olmuştu!
Peki, Discord Erişime Açıldı mı?
Discord Neden Erişime Kapatılmıştı?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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