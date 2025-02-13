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Discord Açıldı mı? BTK Açıklama Yaptı mı, Discord Erişim Engeli Kaldırıldı mı?

Discord Açıldı mı? BTK Açıklama Yaptı mı, Discord Erişim Engeli Kaldırıldı mı?

Erişim Engeli
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
13.02.2025 - 20:48

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında mahkeme kararıyla erişim engeli getirilen iletişim platformu Discord, bir kez daha gündemde! Uygunsuz içerikler tespit edildiği gerekçesi ile Türkiye'de erişimi engellenen platformun yeniden erişime açıldığı iddiası, kullanıcıların dikkatini çekti. Sosyal medyada gündeme gelen 'Discord açıldı' söylemeleriyle gözler resmi açıklamalara çevrildi. Peki, Discord açıldı mı, erişim engeli kaldırıldı mı? Discord ne zaman açılacak? 

İşte, detaylar...

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Amerika merkezli popüler iletişim platformu Discord'a, Ekim 2024'te mahkeme kararıyla erişim engeli getirilmişti.

Amerika merkezli popüler iletişim platformu Discord'a, Ekim 2024'te mahkeme kararıyla erişim engeli getirilmişti.

Özellikle sosyal medya platformu X'te yayılmaya başlayan paylaşımlara göre, Discord yeniden erişime açıldı. Bu iddialar gözlerin BDK'ye çevrilmesine neden oldu. Peki engel kalktı mı, Discord erişime açıldı mı?

Hatırlarsanız, Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da geçtiğimiz günlerde CNN Türk ekranlarında Fulya Kalfa'nın sorularını yanıtlamış; gözlerin Discord ve Roblox'a çevrilmesine neden olmuştu!

Hatırlarsanız, Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da geçtiğimiz günlerde CNN Türk ekranlarında Fulya Kalfa'nın sorularını yanıtlamış; gözlerin Discord ve Roblox'a çevrilmesine neden olmuştu!

16 yaşından küçüklerin sosyal medya kullanmasını istemediğine deyinen Bakan Uraloğlu, programda konuya ilişkin düzenlemeleri ele aldı. Daha sonra Roblox ve Discord sorusuna, 'Onlar tam sosyal medya platformu değil. Çalışmalar, bir çocuğun oynaması gereken faydalı oyunları engelleyelim diye değil ama daha çok sosyal medya kullanımı noktasında olacak.' şeklinde yanıt vermişti. 

Hatta söz konusu platformlarla görüşmelerin devam ettiğini ifade etmişti. Böylece, uygunsuz bulunan içeriklere dair düzenleme yapılırsa hukuki süreçle platformların tekrar açılabileceğini de duyurmuştu.

Detaylar Haberimizde 👇

Peki, Discord Erişime Açıldı mı?

Peki, Discord Erişime Açıldı mı?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) resmi internet sitesinde henüz Discord platformunun erişime açıldığına dair herhangi bir açıklama bulunmuyor. Hatta BTK'nin sitesinde erişim engelinin devam ettiği görülüyor. Ancak sosyal medyada pek çok kullanıcı uygulamaya yeniden giriş yapabildiklerini bildiriyor. Bu durum ise uygulamanın bölge bölge erişime açılacağını akıllara getiriyor. 

Tabii yetkililerden bir açıklama gelene kadar kesin bir kanıya varmak zor. 

BTK TARAFINDAN YAPILACAK AÇIKLAMALAR HABERİMİZDE YER ALACAKTIR!

Discord Neden Erişime Kapatılmıştı?

Discord Neden Erişime Kapatılmıştı?

Discord, istismar, şantaj ve müstehcenlik içeren uygunsuz içeriklerin tespit edildiği gerekçesiyle Ekim 2024 tarihinde Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce alınan karar kapsamında erişimi kapatılmıştı.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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