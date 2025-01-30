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Bakan Uraloğlu Açıkladı! 16 Yaş Altı Çocukların Sosyal Medya Kullanımına İlişkin Düzenleme Geliyor

Bakan Uraloğlu Açıkladı! 16 Yaş Altı Çocukların Sosyal Medya Kullanımına İlişkin Düzenleme Geliyor

Sosyal Medya
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
30.01.2025 - 22:56

Sosyal medyaya ilişkin düzenlemeler son dönemlerde gündemden düşmüyor. Özellikle 16 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımının yasaklanmasına ilişkin çalışmalar sıklıkla Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından dile getiriliyor. Bakan Uraloğlu, bu kez de CNN Türk ekranlarında Fulya Kalfa'nın sorularını yanıtladı. Peki, sosyal medya 16 yaş altı çocuklara yasaklandı mı? 

İşte, detaylar...

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Roblox ve Discord'un erişime kapatılmasının ardından sosyal medyada çocuklara yönelik düzenleme yapılacağı konuşulmaya başlandı.

Roblox ve Discord'un erişime kapatılmasının ardından sosyal medyada çocuklara yönelik düzenleme yapılacağı konuşulmaya başlandı.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçtiğimiz aylarda TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı bir konuşmada, '16 yaş altındaki çocuklarımızı sosyal medya zararlarından korumak için yasal düzenlemeler yapma ihtiyacı artık zorunlu hale gelmiştir' demişti.

Dünyada bir ilke imza atarak 16 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımını yasaklayan Avustralya hükümetinin kararının ardından ise gözler yeniden Türkiye'ye çevrilmişti.

Dünyada bir ilke imza atarak 16 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımını yasaklayan Avustralya hükümetinin kararının ardından ise gözler yeniden Türkiye'ye çevrilmişti.

CNN Türk ekranlarında Fulya Kalfa'nın sorularını yanıtlayan Bakan Uraloğlu, çocukların kendi kararlarını alabilmeleri için belirli bir yaşa ulaşmaları gerektiğinin altını çizdi.

CNN Türk ekranlarında Fulya Kalfa'nın sorularını yanıtlayan Bakan Uraloğlu, çocukların kendi kararlarını alabilmeleri için belirli bir yaşa ulaşmaları gerektiğinin altını çizdi.

Bakan Uraloğlu konuşmasında ehliyet, evlilik ya da oy kullanma için belirli yaşlar olduğunu hatırlattı. Ve daha sonra 2025 yılında yapılacak düzenlemelere değindi.

"16 yaşının altındaki gençlerimiz çocuklarımız sosyal medyaya girmesinler istiyoruz."

"16 yaşının altındaki gençlerimiz çocuklarımız sosyal medyaya girmesinler istiyoruz."

Bakan Uraloğlu, 'Gerçekten oradan çok fazla faydalanacakları şeyler yoktur. Hele hele Türkiye’de yakın geçmişimizle yaşanması bazı olaylar da bunu niye olması gerektiği noktasında bize bazı işaretler veriyor.' dedikten sonra, 'İnşallah 2025 yılı içerisinde belli bir düzenlemeleri yapma ile ilgili bir çalışmamız gayretimiz var.' diyerek yasağa yeşil ışık yaktı.

Peki, Roblox ve Discord Açılacak mı?

Peki, Roblox ve Discord Açılacak mı?

Bakan Uraloğlu, Discord ve Roblox konusunda merak edilenlere de yanıt verdi. Bakan açıklamasında 'Onlar tam sosyal medya platformu değil. Bir çocuğun oynaması gereken faydalı oyunları engelleyelim değil ama daha çok sosyal medya kullanımı noktasında olacak. Yani orada bir kere çocuklar bir hesap açamayacaklar. Mesela bazı ülkelerde anne baba izni isteniyor, biz onu çok düşünmüyoruz.16 yaşın altındaki çocuklarımız sosyal medyaya girmesin istiyoruz' dedi. 

Daha sonra oyun platformu ile görüşmelerin devam ettiğini, platformda faydalı içerikler varsa zararlar ortadan kaldırıldıktan sonra devam edilebileceğini dile getirdi. Söz konusu platform ile görüşmelerin de devam ettiğini belirterek doğru bir yere gelinir ve anlaşılırsa yeniden açılabileceğini ifade etti. Ancak bunun uzun bir süreç sonunda belki mümkün olabileceği görüldü. Şimdilik söz konusu platformlar kapalı kalmaya devam ediyor. 

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun sözlerinin ardından sosyal medyada ortaya çıkan iddia da dikkatleri üzerine çekti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun sözlerinin ardından sosyal medyada ortaya çıkan iddia da dikkatleri üzerine çekti.

Sosyal medyada 1.2 milyon takipçisi olan gazeteci İbrahim Haskoloğlu, X üzerinden yaptığı paylaşımda, 'Ulaştırma Bakanlığı, 2025 Yılında 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medyaya girmesini engelleyecek yasaların çıkacağını açıkladı.' ifadelerine yer verdi.

İşte, Haskoloğlu'nun o paylaşımı 👇

İşte, Haskoloğlu'nun o paylaşımı 👇
twitter.com
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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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