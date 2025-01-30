Bakan Uraloğlu Açıkladı! 16 Yaş Altı Çocukların Sosyal Medya Kullanımına İlişkin Düzenleme Geliyor
Bakan Uraloğlu Açıkladı! 16 Yaş Altı Çocukların Sosyal Medya Kullanımına İlişkin Düzenleme Geliyor
Sosyal medyaya ilişkin düzenlemeler son dönemlerde gündemden düşmüyor. Özellikle 16 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımının yasaklanmasına ilişkin çalışmalar sıklıkla Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından dile getiriliyor. Bakan Uraloğlu, bu kez de CNN Türk ekranlarında Fulya Kalfa'nın sorularını yanıtladı. Peki, sosyal medya 16 yaş altı çocuklara yasaklandı mı?
İşte, detaylar...
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Roblox ve Discord'un erişime kapatılmasının ardından sosyal medyada çocuklara yönelik düzenleme yapılacağı konuşulmaya başlandı.
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Dünyada bir ilke imza atarak 16 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımını yasaklayan Avustralya hükümetinin kararının ardından ise gözler yeniden Türkiye'ye çevrilmişti.
CNN Türk ekranlarında Fulya Kalfa'nın sorularını yanıtlayan Bakan Uraloğlu, çocukların kendi kararlarını alabilmeleri için belirli bir yaşa ulaşmaları gerektiğinin altını çizdi.
"16 yaşının altındaki gençlerimiz çocuklarımız sosyal medyaya girmesinler istiyoruz."
Peki, Roblox ve Discord Açılacak mı?
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun sözlerinin ardından sosyal medyada ortaya çıkan iddia da dikkatleri üzerine çekti.
İşte, Haskoloğlu'nun o paylaşımı 👇
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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