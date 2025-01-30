Bakan Uraloğlu Açıkladı! 16 Yaş Altı Çocukların Sosyal Medya Kullanımına İlişkin Düzenleme Geliyor

Bakan Uraloğlu, Discord ve Roblox konusunda merak edilenlere de yanıt verdi. Bakan açıklamasında 'Onlar tam sosyal medya platformu değil. Bir çocuğun oynaması gereken faydalı oyunları engelleyelim değil ama daha çok sosyal medya kullanımı noktasında olacak. Yani orada bir kere çocuklar bir hesap açamayacaklar. Mesela bazı ülkelerde anne baba izni isteniyor, biz onu çok düşünmüyoruz.16 yaşın altındaki çocuklarımız sosyal medyaya girmesin istiyoruz' dedi.

Daha sonra oyun platformu ile görüşmelerin devam ettiğini, platformda faydalı içerikler varsa zararlar ortadan kaldırıldıktan sonra devam edilebileceğini dile getirdi. Söz konusu platform ile görüşmelerin de devam ettiğini belirterek doğru bir yere gelinir ve anlaşılırsa yeniden açılabileceğini ifade etti. Ancak bunun uzun bir süreç sonunda belki mümkün olabileceği görüldü. Şimdilik söz konusu platformlar kapalı kalmaya devam ediyor.