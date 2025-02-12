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EKPSS Tercih Sonuçları Açıklandı! İşte ÖSYM EKPSS Tercih Sonuçları Sorgulama Ekranı

EKPSS Tercih Sonuçları Açıklandı! İşte ÖSYM EKPSS Tercih Sonuçları Sorgulama Ekranı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
12.02.2025 - 13:09

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları açıkladı. Tercih süreci 27 Ocak 2025 tarihinde tamamlanan EKPSS sonuçları ÖSYM tarafından duyuruldu. Tercih kılavuzunda belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli kamu personeli yerleştirme işlemleri tamamlandı. Peki, EKPSS tercih sonuçları neden ve nasıl öğrenilir? 

İşte, ÖSYM 2025 EKPSS Sonuç Ekranı

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Heyecanlı bekleyişi sona erdi! 2025 EKPSS tercih sonuçları, 12 Şubat 2025 tarihinde saat 12.00'de ÖSYM tarafından duyuruldu.

Heyecanlı bekleyişi sona erdi! 2025 EKPSS tercih sonuçları, 12 Şubat 2025 tarihinde saat 12.00'de ÖSYM tarafından duyuruldu.

Adayların 16 ila 27 Ocak 2025 tarihlerinde tercih yaptığı Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) ile 1830 engelli vatandaşın kamu kurumlarına atamasının yapılacağı açıklanmıştı.

EKPSS Tercih Sonuçlarını Nasıl Öğrenebilirim?

EKPSS Tercih Sonuçlarını Nasıl Öğrenebilirim?

Adaylar, sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden görebilirler. Yani adaylar, 2025 EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Sonuçları (Sınav Sonucu ile Yapılan Yerleştirme) sonuc.osym.gov.tr internet adresinde bulabilirler.

İşte, EKPSS Tercih Sonuç Ekranı

İşte, EKPSS Tercih Sonuç Ekranı

ÖSYM'nin resmi internet sitesi ziyaret ederek 'Duyurular' bölümünde de ulaşabileceğiniz tercih ekranına aşağıdaki linki tıklayarak da erişebilirsiniz. 

EKPSS TERCİH SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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