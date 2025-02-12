EKPSS Tercih Sonuçları Açıklandı! İşte ÖSYM EKPSS Tercih Sonuçları Sorgulama Ekranı
EKPSS Tercih Sonuçları Açıklandı! İşte ÖSYM EKPSS Tercih Sonuçları Sorgulama Ekranı
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları açıkladı. Tercih süreci 27 Ocak 2025 tarihinde tamamlanan EKPSS sonuçları ÖSYM tarafından duyuruldu. Tercih kılavuzunda belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli kamu personeli yerleştirme işlemleri tamamlandı. Peki, EKPSS tercih sonuçları neden ve nasıl öğrenilir?
İşte, ÖSYM 2025 EKPSS Sonuç Ekranı
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Heyecanlı bekleyişi sona erdi! 2025 EKPSS tercih sonuçları, 12 Şubat 2025 tarihinde saat 12.00'de ÖSYM tarafından duyuruldu.
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EKPSS Tercih Sonuçlarını Nasıl Öğrenebilirim?
İşte, EKPSS Tercih Sonuç Ekranı
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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