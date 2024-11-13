ÖSYM 2025 Sınav Takvimi: YKS, KPSS, ALES, YDS 2025 Ne Zaman Yapılacak?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 13 Kasım 2024 tarihinde 2025 ÖSYM sınav takvimini açıkladı. Buna göre, 2025 ÖSYM sınavlarının hangi tarihlerde yapılacağı, başvuruların ne zaman alınacağı da belli oldu.

Binlerce öğrencinin merakla beklediği YKS ve KPSS sınav tarihleri belli oldu. 2025 yılında KPSS'nin yapılacağı tarih değiştirildi.