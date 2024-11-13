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ÖSYM 2025 Sınav Takvimi: YKS, KPSS, ALES, YDS 2025 Ne Zaman Yapılacak?

ÖSYM 2025 Sınav Takvimi: YKS, KPSS, ALES, YDS 2025 Ne Zaman Yapılacak?

ÖSYM
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
13.11.2024 - 12:27

ÖSYM, milyonlarca kişinin merakle beklediği 2024 yılı sınav takvimini açıkladı. ÖSYM'nin sınav takvimini paylaşmasıyla, YKS, ALES, KPSS ÖABT, YDS, DGS, TUS 2025 yılı tarihleri belli oldu. Takvimde ÖSYM tarafından düzenlenen sınavların tarihlerine ve başvuru zamanlarına yer verildi. Peki, YKS, ALES, KPSS ÖABT, YDS, DGS, TUS sınav tarihleri ne zaman, başvurular ne zaman başlıyor?

İşte, ÖSYM 2025 sınav takvimi.

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ÖSYM 2025 Sınav Takvimi

ÖSYM 2025 Sınav Takvimi

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 13 Kasım 2024 tarihinde 2025 ÖSYM sınav takvimini açıkladı. Buna göre, 2025 ÖSYM sınavlarının hangi tarihlerde yapılacağı, başvuruların ne zaman alınacağı da belli oldu.

Binlerce öğrencinin merakla beklediği YKS ve KPSS sınav tarihleri belli oldu. 2025 yılında KPSS'nin yapılacağı tarih değiştirildi.

2025 YKS Ne Zaman?

2025 YKS Ne Zaman?
  • Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 21-22 Haziran

2025 KPSS Ne Zaman?

2025 KPSS Ne Zaman?

  • KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) 7 Eylül

  • KPSS A Grubu Alan Bilgisi 13-14 Eylül

2025 ALES Ne Zaman?

2025 ALES Ne Zaman?

  • ALES/1 13 Nisan

  • ALES/2 6 Temmuz 

  • ALES/3 23 Kasım

Ales 1 Sonuçları: 2 Mayıs

Ales 2 Sonuçları: 25 Temmuz

Ales 3 Sonuçları: 12 Kasım

2025 YDSve Yökdil Ne Zaman?

2025 YDSve Yökdil Ne Zaman?

  • YDS: 9 Mart

  • YDS 2: 16 Kasım

  • YÖKDİL: 16 Şubat

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2025 DGS ve MSÜ Ne Zaman?

2025 DGS ve MSÜ Ne Zaman?

  • DGS: 20 Temmuz 

  • MSÜ: 23 Şubat

2025 TUS ve EUS Ne Zaman?

2025 TUS ve EUS Ne Zaman?

TUS: 23 Mart

EUS: 11 Ekim

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