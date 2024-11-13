ÖSYM 2025 Sınav Takvimi: YKS, KPSS, ALES, YDS 2025 Ne Zaman Yapılacak?
ÖSYM 2025 Sınav Takvimi: YKS, KPSS, ALES, YDS 2025 Ne Zaman Yapılacak?
ÖSYM, milyonlarca kişinin merakle beklediği 2024 yılı sınav takvimini açıkladı. ÖSYM'nin sınav takvimini paylaşmasıyla, YKS, ALES, KPSS ÖABT, YDS, DGS, TUS 2025 yılı tarihleri belli oldu. Takvimde ÖSYM tarafından düzenlenen sınavların tarihlerine ve başvuru zamanlarına yer verildi. Peki, YKS, ALES, KPSS ÖABT, YDS, DGS, TUS sınav tarihleri ne zaman, başvurular ne zaman başlıyor?
İşte, ÖSYM 2025 sınav takvimi.
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ÖSYM 2025 Sınav Takvimi
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