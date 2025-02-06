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YKS Başvuru 2025: YKS Başvurusu Nasıl Yapılır, Başvuru Ücreti Ne Kadar?

YKS Başvuru 2025: YKS Başvurusu Nasıl Yapılır, Başvuru Ücreti Ne Kadar?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
06.02.2025 - 16:18

Binlerce öğrencinin büyük bir heyecanla beklediği üniversite maratonu resmen başladı. 2025 yılında YKS sınavına girecek öğrenciler için başvurular başladı. YKS başvuruları 6 Şubat itibariyle açıldı. Binlerce öğrenci, hayallerindeki üniversiteyi kazanmak için YKS'de ter dökecek. YKS'ye başvurular ise ÖSYM'nin sitesi üzerinden yapılıyor.

Peki YKS başvurusu nasıl yapılır, YKS başvuru ücreti ne kadar?

İşte detaylar...

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YKS Başvuru Tarihi 2025

YKS Başvuru Tarihi 2025

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) için maraton başladı. ÖSYM 2025 yılı takvimine göre YKS başvuruları 6 Şubat tarihinde başladı.

YKS'ye başvurular, 6 Şubat 2025 tarihinden itibaren alınacak.

YKS başvuru son tarihi ise 3 Mart.

YKS Başvurusu Nasıl Yapılır?

YKS Başvurusu Nasıl Yapılır?

YKS başvuruları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılıyor.

Başvuru yapmak için ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' adresine gidebilir veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'nı indirebilirsiniz.

YKS başvurusunu yapmak için ÖSYM sitesine T.C. kimlik numaranız ve belirlediğiniz şifrenizle giriş yapmanız gerekiyor. Daha sonra gerekli adımları eksiksiz tamamlamanız gerekiyor.

YKS Başvuru Ekranı

YKS Başvuru Ekranı

YKS başvuruları ÖSYM'nin sitesi üzerinden yapılıyor. Üniversite adayı öğrenciler, ÖSYM'nin sitesinden kendi hesaplarına giriş yaparak YKS başvurusunu tamamlayabilirler.

YKS Başvuru Ekranı

YKS Sınav Ücreti 2025

YKS Sınav Ücreti 2025

YKS başvuru ücreti, ÖSYM tarafından yayımlanan başvuru kılavuzunun ardından belli oldu. 

TYT, AYT ve YDT oturumlarının her birinin ücreti 450 TL olarak belirlendi.

Buna göre üç oturuma da girmek isteyen öğrenciler toplamda 1.350 TL ödeme yapacak.

YKS Başvuru Kılavuzu

YKS Ne Zaman?

YKS Ne Zaman?

YKS tarihleri aşağıdaki gibidir:

TYT: 21 Haziran

AYT: 22 Haziran

YDT: 22 Haziran

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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