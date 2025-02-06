YKS Başvuru 2025: YKS Başvurusu Nasıl Yapılır, Başvuru Ücreti Ne Kadar?
YKS Başvuru 2025: YKS Başvurusu Nasıl Yapılır, Başvuru Ücreti Ne Kadar?
Binlerce öğrencinin büyük bir heyecanla beklediği üniversite maratonu resmen başladı. 2025 yılında YKS sınavına girecek öğrenciler için başvurular başladı. YKS başvuruları 6 Şubat itibariyle açıldı. Binlerce öğrenci, hayallerindeki üniversiteyi kazanmak için YKS'de ter dökecek. YKS'ye başvurular ise ÖSYM'nin sitesi üzerinden yapılıyor.
Peki YKS başvurusu nasıl yapılır, YKS başvuru ücreti ne kadar?
İşte detaylar...
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YKS Başvuru Tarihi 2025
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YKS Başvurusu Nasıl Yapılır?
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YKS Sınav Ücreti 2025
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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