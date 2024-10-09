Discord Nedir, Discord Kapandı mı? Discord'a Neden Erişim Engeli Geldi?

Discord'un ne zaman açılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bakan Tunç sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak 'Geleceğimizin teminatı gençlerimizi ve çocuklarımızı sosyal medyanın ve internetin suç teşkil eden zararlı yayınlarından korumakta kararlıyız.' dedi.

Discord ve benzeri uygulamaları, son dönemde artan kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri haberlerinin ardından emniyetin dikkatini çekmişti. Discord uygulamasının açılıp açılmayacağına dair ise herhangi bir bilgi bulunmuyor.