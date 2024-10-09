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Discord Nedir, Discord Kapandı mı? Discord'a Neden Erişim Engeli Geldi?

Discord Nedir, Discord Kapandı mı? Discord'a Neden Erişim Engeli Geldi?

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
09.10.2024 - 09:30

İstismar iddialarıyla Discord isimli uygulama da gündem oldu. İletişim uygulaması olan Discord'da tehlikeli birçok grup bulunduğu iddia ediliyor. Günlerdir kullanıcıların 'Discord kapanacak mı?' sorusuna yanıt, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi.

Peki Discord nedir, Discord kapandı mı?

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Discord Nedir?

Discord Nedir?

Amerika menşeli Discord uygulaması, kullanıcıların topluluk kurup mesajlaşabildiği, sesli ve görüntülü iletişim kurabildiği bir dijital platformdur. 2020 yılının sonlarında, 300 milyondan fazla kayıtlı kullanıcısı olduğu aktarılmıştır. 

Discord, başta oyun toplulukları için tasarlanmıştır. Kullanıcılar birbirleriyle anlık olarak iletişim kurabildiği için zamanla farklı ilgi alanlarına sahip gruplar da kurulmuştur. Öyle ki Discord, kanal oluşturma özelliği sayesinde birçok iş kolunun da tercih ettiği bir uygulama haline gelmiştir.

Discord Ne İçin Kullanılır?

Discord Ne İçin Kullanılır?

Discord, başlarda oyun grupları için kullanıma sunulmuştur. Daha sonra pek çok farklı alanda popüler hale gelmiştir. Kullanıcılar, Discord'u aşağıdaki amaçlarla kullanmıştır;

  • Etkinlik düzenleme

  • Topluluk oluşturma

  • Eğitim ve öğretim

  • Geliştirici ve yazılım toplulukları

  • Çeşitli iş kolları

  • Sosyalleşme

  • Medya paylaşımı

Discord Kapandı mı?

Discord Kapandı mı?

Discord, 9 Ekim tarihinde Türkiye'de erişime kapatıldı. Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenen Discord'a dair Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bir açıklamada bulundu.

Tunç, açıklamasında “Bazı sosyal ağ sağlayıcılarında ve internet sayfalarında suç teşkil eden içeriklerle ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından adli soruşturmalar başlatılmıştır.” ifadelerine yer verdi.

Discord Neden Kapatıldı?

Discord Neden Kapatıldı?

Son günlerde gündeme gelen 'Discord kapandı mı?' sorusu milyonlarca kişi tarafından aratıldı. Discord, 9 Ekim Çarşamba günü erken saatlerde erişime kapatıldı.

Peki Discord neden kapatıldı?

Discord ve Telegram üzerinden bazı grupların reşit olmayan kız çocuklarına tehdit ile şantaj yapıldığı iddiası, özellikle kızların taciz edildiği iddiası gündeme gelmişti. Discord, gündeme gelen bu iddiaların ardından erişime kapatıldı.

Discord Açıldı mı, Ne Zaman Açılacak?

Discord Açıldı mı, Ne Zaman Açılacak?

Discord'un ne zaman açılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bakan Tunç sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak 'Geleceğimizin teminatı gençlerimizi ve çocuklarımızı sosyal medyanın ve internetin suç teşkil eden zararlı yayınlarından korumakta kararlıyız.' dedi.

Discord ve benzeri uygulamaları, son dönemde artan kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri haberlerinin ardından emniyetin dikkatini çekmişti. Discord uygulamasının açılıp açılmayacağına dair ise herhangi bir bilgi bulunmuyor.

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