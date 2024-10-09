Discord Nedir, Discord Kapandı mı? Discord'a Neden Erişim Engeli Geldi?
Discord Nedir, Discord Kapandı mı? Discord'a Neden Erişim Engeli Geldi?
İstismar iddialarıyla Discord isimli uygulama da gündem oldu. İletişim uygulaması olan Discord'da tehlikeli birçok grup bulunduğu iddia ediliyor. Günlerdir kullanıcıların 'Discord kapanacak mı?' sorusuna yanıt, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi.
Peki Discord nedir, Discord kapandı mı?
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Discord Nedir?
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Discord Ne İçin Kullanılır?
Discord Kapandı mı?
Discord Neden Kapatıldı?
Discord Açıldı mı, Ne Zaman Açılacak?
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