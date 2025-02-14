2038 Yılında Birçok Elektronik Cihazın Bozulmasına Yol Açacak Olay: 2038 Yılı Problemi

2038 yılına kadar kullandığımız bazı cihazlar sorunsuz şekilde çalışmaya devam edecek. Ancak belirli bir tarihten sonra büyük bir sorun ortaya çıkabilir. Saatlerin geriye gitmesi gibi garip bir durumla karşılaşabiliriz. Bunun arkasındaki neden ise oldukça teknik bir problem. Gelin bakalım...