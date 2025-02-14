2038 Yılında Birçok Elektronik Cihazın Bozulmasına Yol Açacak Olay: 2038 Yılı Problemi
2038 Yılında Birçok Elektronik Cihazın Bozulmasına Yol Açacak Olay: 2038 Yılı Problemi
2038 yılına kadar kullandığımız bazı cihazlar sorunsuz şekilde çalışmaya devam edecek. Ancak belirli bir tarihten sonra büyük bir sorun ortaya çıkabilir. Saatlerin geriye gitmesi gibi garip bir durumla karşılaşabiliriz. Bunun arkasındaki neden ise oldukça teknik bir problem. Gelin bakalım...
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2038 yılı problemi, 32 bit sistemlerin sınırlarına dayanıyor. Zamanı saniyelerle hesaplayan bu sistemler, 1 Ocak 1970’i başlangıç noktası kabul ediyor.
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Ancak 32 bit işlemciler, yalnızca 2.147.483.647 saniyeyi sayabiliyor. Süre, 19 Ocak 2038 saat 03:14:07’de doluyor ve sistemler ya çökecek ya da tarih 13 Aralık 1901’e dönecek.
Günümüzde hala kullanılan birçok eski cihaz ve sistem bu problemden etkilenebilir. ATM’ler, POS cihazları ve bazı bilgisayarlar 32 bit işlemci tabanlı sistemlere dayanıyor.
Daha yeni cihazlar, 64 bit sistemlerle bu sorunu 2486 yılına kadar ertelemiş durumda. Ancak eski cihazlar için bu büyük bir tehdit oluşturuyor.
2012’de YouTube benzer bir problemle karşı karşıya kaldı. "Gangnam Style" videosunun izlenme sayısı 2.147.483.647 sınırına ulaşınca sayaçlar çalışmayı durdurma riski taşıdı.
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YouTube bu durumu önlemek için sayaç sistemini yeniledi. Şimdi benzer bir durum, çok daha büyük ölçekte 2038 yılında yaşanabilir.
Eski cihazların güncellenmesini veya değiştirilmesini gerektiriyor. Teknoloji şirketleri, 64 bit sistemlere geçişle bu problemi çözebilir.
Ancak hala eski sistemlere bağımlı olanlar için risk devam ediyor. Daha fazla şirket, bu konuyu ciddiye almalı.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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Umalım ki teknologlar Onedio'nun bu muazzam öngörüsünü dikkate alıp gerekli adımları şimdiden atarlar.
Bu içeriği bir yerden almışlardır ama kaynak göstermemişler.
Benzer muhabbet 2000 yılında da vardı. Bilgisayarlar "0" ları okuyamıyormuş :D
Hani İslam'da büyük alametlerin birisi de tüm kaynakların bitip üçüncü dünya savaşının taşlar ve sopalarla yapılacağı rivayeti var ya hani aklıma bunu getird... Devamını Gör