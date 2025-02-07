Robot Süpürgeler Kamera Olmadan Evin Haritasını Nasıl Çıkarıyor?

Son yıllarda ev temizliği konusunda en büyük yardımcılarımızdan biri olan robot süpürgeler, akıllı haritalama yetenekleri sayesinde temizlik süreçlerini daha etkili hale getiriyor. Ancak bazı robot süpürgeler kameraya sahip olmadan da evin haritasını çıkarabiliyor. Peki ama bunu nasıl başarıyorlar?