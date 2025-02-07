Robot Süpürgeler Kamera Olmadan Evin Haritasını Nasıl Çıkarıyor?
Robot Süpürgeler Kamera Olmadan Evin Haritasını Nasıl Çıkarıyor?
Son yıllarda ev temizliği konusunda en büyük yardımcılarımızdan biri olan robot süpürgeler, akıllı haritalama yetenekleri sayesinde temizlik süreçlerini daha etkili hale getiriyor. Ancak bazı robot süpürgeler kameraya sahip olmadan da evin haritasını çıkarabiliyor. Peki ama bunu nasıl başarıyorlar?
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Robot süpürgelerin kamera kullanmadan harita oluşturmasını sağlayan en gelişmiş yöntemlerden biri Lidar (Light Detection and Ranging) teknolojisidir. Lidar, bir robot süpürgenin çevresini haritalamak için lazer ışınları kullanarak mesafe ölçümü yapmasına dayanır.
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Lidar sensörü, robotun çevresine lazer darbeleri göndererek etrafındaki nesnelerin uzaklığını hesaplar ve anlık olarak bir harita oluşturur. Bu sayede robot süpürge evin odalarını tanıyabilir ve verimli bir temizlik rotası planlayabilir.
Apple’ın Face ID sisteminde de kullanılan bu teknoloji, robot süpürgelerin ışık seviyesinden bağımsız olarak çalışmasına olanak tanır. Yani robot süpürgeniz, gece karanlıkta bile yönünü şaşırmadan hareket edebilir!
Bazı robot süpürgelerde Lidar yerine jiroskop ve ivmeölçer (accelerometer) sensörleri kullanılır. Sensörler, robotun hareketlerini ve yön değişimlerini takip ederek yaklaşık bir harita çıkarılmasına yardımcı olur.
Jiroskop, robot süpürgenin ne kadar döndüğünü ve hangi yöne hareket ettiğini takip ederken, ivmeölçer robotun hızını ve ivmesini hesaplar. Bu iki teknoloji bir araya geldiğinde, robot süpürge evin haritasını çıkaramasa bile temizlik sırasında nereye gittiğini ve nereleri temizlediğini anlayabilir.
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Ancak jiroskop bazlı robot süpürgeler, Lidar sensörlü modellere göre daha az hassastır. Çünkü çevredeki değişiklikleri (mobilyaların yer değiştirmesi gibi) tam olarak algılayamazlar.
Robot süpürgelerin bir diğer önemli teknolojisi ise çarpışma sensörleridir. Sensörler, robotun önüne çıkan engelleri tespit ederek ona yön değiştirmesi gerektiğini bildirir.
Daha yeni nesil robot süpürgelerde Time of Flight (ToF) sensörleri kullanılıyor. Bu teknoloji, Lidar’a benzer bir prensiple çalışarak robotun çevresini haritalamasına yardımcı oluyor.
ToF sensörleri, robotun ışık darbeleri gönderip geri dönüş sürelerini hesaplamasıyla çalışır. Lidar’dan farkı ise daha düşük maliyetli olması ve daha küçük alanlarda daha iyi çalışabilmesidir.
Lidar, jiroskop, çarpışma sensörleri, ToF ve optik sensörler gibi teknolojiler sayesinde robot süpürgeler kamera olmadan da evin haritasını çıkarabilir ve yollarını bulabilirler.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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