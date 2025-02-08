İngilizceyi Geçti Geçecek: Vikipedi'de Neden "Sabuanca" Dilinde 6 Milyondan Fazla Makale Var?

Günümüzde birçok insan, bilgiye ulaşmanın en hızlı yollarından biri olarak Vikipedi’yi kullanıyor. Her gün milyonlarca kişi, merak ettiği konular hakkında araştırma yapıyor. Ancak dev ansiklopedide en çok makale bulunan ikinci dilin Sabuanca (Cebuano) olduğunu söylesek?