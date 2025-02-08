onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
İngilizceyi Geçti Geçecek: Vikipedi'de Neden "Sabuanca" Dilinde 6 Milyondan Fazla Makale Var?

İngilizceyi Geçti Geçecek: Vikipedi'de Neden "Sabuanca" Dilinde 6 Milyondan Fazla Makale Var?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
08.02.2025 - 16:13

Günümüzde birçok insan, bilgiye ulaşmanın en hızlı yollarından biri olarak Vikipedi’yi kullanıyor. Her gün milyonlarca kişi, merak ettiği konular hakkında araştırma yapıyor. Ancak dev ansiklopedide en çok makale bulunan ikinci dilin Sabuanca (Cebuano) olduğunu söylesek?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dünya genelinde 300’den fazla dilde 55 milyondan fazla makaleye ev sahipliği yapan Vikipedi’de, İngilizce makalelerin en fazla olduğu zaten biliniyor. Şu an 6.9 milyon makaleyle açık ara önde.

Dünya genelinde 300’den fazla dilde 55 milyondan fazla makaleye ev sahipliği yapan Vikipedi’de, İngilizce makalelerin en fazla olduğu zaten biliniyor. Şu an 6.9 milyon makaleyle açık ara önde.

Ancak ikinci sırada Fransızca, İspanyolca veya Çince değil, Sabuanca bulunuyor!

Sabuanca, Filipinler’de 20 milyondan fazla kişi tarafından konuşulan bir dil. Fakat bu dili Vikipedi’de diğer büyük dillerin önüne taşıyan şey, nüfusundan ziyade… botlar!

Sabuanca, Filipinler’de 20 milyondan fazla kişi tarafından konuşulan bir dil. Fakat bu dili Vikipedi’de diğer büyük dillerin önüne taşıyan şey, nüfusundan ziyade… botlar!

Vikipedi’nin Sabuanca versiyonunda toplam 6.1 milyondan fazla makale var. Ancak işin ilginç yanı, bu makalelerin büyük bir kısmının insanlar tarafından yazılmamış olması.

Vikipedi’nin Sabuanca versiyonunda toplam 6.1 milyondan fazla makale var. Ancak işin ilginç yanı, bu makalelerin büyük bir kısmının insanlar tarafından yazılmamış olması.

Sabuanca Vikipedi’si yalnızca 6 yönetici ve 176 aktif kullanıcı tarafından yönetiliyor. Ancak içerik üretiminde en büyük pay, bir bot sistemine ait: Lsjbot!

Sabuanca Vikipedi’si yalnızca 6 yönetici ve 176 aktif kullanıcı tarafından yönetiliyor. Ancak içerik üretiminde en büyük pay, bir bot sistemine ait: Lsjbot!

İsveçli fizikçi Sverker Johanssen tarafından geliştirilen bot, milyonlarca makaleyi otomatik olarak çevirip oluşturuyor. Waray-Waray dili için de aynı bot kullanılıyor ve bu sayede Vikipedi’deki içerik sayısı hızla artıyor.

İsveçli fizikçi Sverker Johanssen tarafından geliştirilen bot, milyonlarca makaleyi otomatik olarak çevirip oluşturuyor. Waray-Waray dili için de aynı bot kullanılıyor ve bu sayede Vikipedi’deki içerik sayısı hızla artıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Vikipedi topluluğunun bir kısmı, botların oluşturduğu içeriklerin kalitesiz olduğunu ve ansiklopedik değerden yoksun olduğunu düşünüyor. 2017 yılında, bazı editörler Sabuanca Vikipedi’sinin kapatılması gerektiğini bile öne sürdü.

Vikipedi topluluğunun bir kısmı, botların oluşturduğu içeriklerin kalitesiz olduğunu ve ansiklopedik değerden yoksun olduğunu düşünüyor. 2017 yılında, bazı editörler Sabuanca Vikipedi’sinin kapatılması gerektiğini bile öne sürdü.

Ancak bu öneri kabul edilmedi. Çünkü Vikipedi’nin topluluk kurallarına göre botlar yasak değil ve milyonlarca Sabuanca konuşan insan için bilgi kaynağı olarak görülüyor.

Ancak bu öneri kabul edilmedi. Çünkü Vikipedi’nin topluluk kurallarına göre botlar yasak değil ve milyonlarca Sabuanca konuşan insan için bilgi kaynağı olarak görülüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın