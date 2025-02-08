İngilizceyi Geçti Geçecek: Vikipedi'de Neden "Sabuanca" Dilinde 6 Milyondan Fazla Makale Var?
İngilizceyi Geçti Geçecek: Vikipedi'de Neden "Sabuanca" Dilinde 6 Milyondan Fazla Makale Var?
Günümüzde birçok insan, bilgiye ulaşmanın en hızlı yollarından biri olarak Vikipedi’yi kullanıyor. Her gün milyonlarca kişi, merak ettiği konular hakkında araştırma yapıyor. Ancak dev ansiklopedide en çok makale bulunan ikinci dilin Sabuanca (Cebuano) olduğunu söylesek?
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Dünya genelinde 300’den fazla dilde 55 milyondan fazla makaleye ev sahipliği yapan Vikipedi’de, İngilizce makalelerin en fazla olduğu zaten biliniyor. Şu an 6.9 milyon makaleyle açık ara önde.
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Sabuanca, Filipinler’de 20 milyondan fazla kişi tarafından konuşulan bir dil. Fakat bu dili Vikipedi’de diğer büyük dillerin önüne taşıyan şey, nüfusundan ziyade… botlar!
Vikipedi’nin Sabuanca versiyonunda toplam 6.1 milyondan fazla makale var. Ancak işin ilginç yanı, bu makalelerin büyük bir kısmının insanlar tarafından yazılmamış olması.
Sabuanca Vikipedi’si yalnızca 6 yönetici ve 176 aktif kullanıcı tarafından yönetiliyor. Ancak içerik üretiminde en büyük pay, bir bot sistemine ait: Lsjbot!
İsveçli fizikçi Sverker Johanssen tarafından geliştirilen bot, milyonlarca makaleyi otomatik olarak çevirip oluşturuyor. Waray-Waray dili için de aynı bot kullanılıyor ve bu sayede Vikipedi’deki içerik sayısı hızla artıyor.
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Vikipedi topluluğunun bir kısmı, botların oluşturduğu içeriklerin kalitesiz olduğunu ve ansiklopedik değerden yoksun olduğunu düşünüyor. 2017 yılında, bazı editörler Sabuanca Vikipedi’sinin kapatılması gerektiğini bile öne sürdü.
Ancak bu öneri kabul edilmedi. Çünkü Vikipedi’nin topluluk kurallarına göre botlar yasak değil ve milyonlarca Sabuanca konuşan insan için bilgi kaynağı olarak görülüyor.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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