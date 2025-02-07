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Eyvah Yakalandık: Bonobo Şempanzelerinin İnsanların Cahil Olduğunu Anlayabildiği Ortaya Çıktı!

Eyvah Yakalandık: Bonobo Şempanzelerinin İnsanların Cahil Olduğunu Anlayabildiği Ortaya Çıktı!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
07.02.2025 - 15:33

Homo sapiens'in en yakın akrabalarından biri olan bonobolar, insanların 'bilgisiz' yani cahil olduğunu anlayabiliyor. Yapılan bir deney, primatların insanların bir şeyden habersiz olduğunu fark edip ona göre davrandığını ortaya koydu!

Kaynak

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İnsanların başkalarının düşüncelerini ve inançlarını anlama yeteneğine "zihin teorisi" deniyor. Şimdiye kadar bu yeteneğin yalnızca insanlara özgü olduğu düşünülüyordu.

İnsanların başkalarının düşüncelerini ve inançlarını anlama yeteneğine "zihin teorisi" deniyor. Şimdiye kadar bu yeteneğin yalnızca insanlara özgü olduğu düşünülüyordu.

Ancak yeni bir araştırma, bonoboların da bu yeteneğe sahip olduğunu ortaya koydu!

Johns Hopkins Üniversitesi’nden bilim insanları, bonoboların insan partnerlerinin bilgisiz olduğunu fark edebildiğini test etmek için bir deney tasarladı.

Johns Hopkins Üniversitesi’nden bilim insanları, bonoboların insan partnerlerinin bilgisiz olduğunu fark edebildiğini test etmek için bir deney tasarladı.

Deneyde, bir masa üzerine üç fincan yerleştirildi ve yalnızca birinin altında üzüm saklandı. Bonoboların ödüle ulaşabilmesi için yanlarında bulunan bir insanın doğru fincanı seçmesi gerekiyordu.

Deneyde, bir masa üzerine üç fincan yerleştirildi ve yalnızca birinin altında üzüm saklandı. Bonoboların ödüle ulaşabilmesi için yanlarında bulunan bir insanın doğru fincanı seçmesi gerekiyordu.

Peki, bonobolar insanların bilmediğini nasıl fark etti? Deney iki aşamada gerçekleştirildi:

Peki, bonobolar insanların bilmediğini nasıl fark etti? Deney iki aşamada gerçekleştirildi:

  • İlk aşamada hem bonobo hem de insan, fincanların karıştırılma anını izleyebiliyordu.

  • İkinci aşamada ise insanın görüşü bir bölmeyle kapatıldı yani bonobo üzümün nerede olduğunu bilirken insan artık bilemez hale geldi.

Buradaki amaç, bonoboların insan partnerlerinin bilgiden yoksun olduğunu fark ettiklerinde davranışlarını değiştirip değiştirmediklerini görmekti.

Buradaki amaç, bonoboların insan partnerlerinin bilgiden yoksun olduğunu fark ettiklerinde davranışlarını değiştirip değiştirmediklerini görmekti.
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Sonuçlar, bonoboların tahmin edilenden daha zeki olduğunu kanıtladı! Bonobolar, insan partnerlerinin üzümün yerini bilmediğini anladıklarında, ilk aşamaya göre daha hızlı ve istekli bir şekilde doğru fincanı işaret etmeye başladı.

Sonuçlar, bonoboların tahmin edilenden daha zeki olduğunu kanıtladı! Bonobolar, insan partnerlerinin üzümün yerini bilmediğini anladıklarında, ilk aşamaya göre daha hızlı ve istekli bir şekilde doğru fincanı işaret etmeye başladı.

Keşif, bonoboların yalnızca bildiklerini değil başkalarının bilmediğini de fark edebildiğini gösteriyor. Yani belki de düşündüğümüz kadar zeki olan biz değiliz, kim bilir?

Keşif, bonoboların yalnızca bildiklerini değil başkalarının bilmediğini de fark edebildiğini gösteriyor. Yani belki de düşündüğümüz kadar zeki olan biz değiliz, kim bilir?

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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