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Hemen Kızmayın: Kediler Neden Bazen Durduk Yere Halıya, Yere veya Duvara İşer?

Hemen Kızmayın: Kediler Neden Bazen Durduk Yere Halıya, Yere veya Duvara İşer?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
07.02.2025 - 14:14

Bir sabah uyandınız ve kedinizin kum kabı yerine halıyı tercih ettiğini gördünüz. “Neden böyle yapıyor?” diye düşündünüz mü? Endişelenmeyin çünkü yalnız değilsiniz! Kedilerde bu tür davranış değişiklikleri yaygın bir durumdur ve sebeplerini öğrendiğinizde ona çok daha fazla empatiyle yaklaşacaksınız.

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Öncelikle, sağlıkla ilgili bir sorun olup olmadığını kontrol etmek şart! Kedinizin idrar alışkanlıklarında ani değişiklikler fark ettiğinizde yapmanız gereken ilk şey, bir veterinerden yardım almaktır.

Öncelikle, sağlıkla ilgili bir sorun olup olmadığını kontrol etmek şart! Kedinizin idrar alışkanlıklarında ani değişiklikler fark ettiğinizde yapmanız gereken ilk şey, bir veterinerden yardım almaktır.

Çünkü idrar yolları enfeksiyonu, böbrek hastalıkları veya mesane taşları gibi tıbbi sorunlar, kedinizin tuvalet düzenini tamamen değiştirebilir. Özellikle yaşlı kedilerde eklem ağrıları sebebiyle kum kabına girmekte zorlanmaları da mümkündür.

Çünkü idrar yolları enfeksiyonu, böbrek hastalıkları veya mesane taşları gibi tıbbi sorunlar, kedinizin tuvalet düzenini tamamen değiştirebilir. Özellikle yaşlı kedilerde eklem ağrıları sebebiyle kum kabına girmekte zorlanmaları da mümkündür.

Eğer kedinizin sık sık idrara çıktığını veya kum kabına gitmesine rağmen rahatça işeyemediğini fark ediyorsanız, sağlık sorununun habercisi olabilir.

Eğer kedinizin sık sık idrara çıktığını veya kum kabına gitmesine rağmen rahatça işeyemediğini fark ediyorsanız, sağlık sorununun habercisi olabilir.

Veterinerler, kedilerin kum kabını kullanırken oldukça seçici olduğunu belirtiyor. Eğer kum kabı yeterince temiz değilse veya hoşuna gitmeyen kokuya sahipse, kediniz yeni bir “tuvalet” alanı belirleyebilir.

Veterinerler, kedilerin kum kabını kullanırken oldukça seçici olduğunu belirtiyor. Eğer kum kabı yeterince temiz değilse veya hoşuna gitmeyen kokuya sahipse, kediniz yeni bir “tuvalet” alanı belirleyebilir.

Düşünün, siz bile kirli bir umumi tuvaleti kullanmaktan kaçınırsınız, değil mi? İşte kediniz için de durum aynen böyle! Kum kabını her gün temizlemek, kumu düzenli olarak değiştirmek ve kedinizin sevdiği bir kum türünü kullanmak, sorunun önüne geçebilir.

Düşünün, siz bile kirli bir umumi tuvaleti kullanmaktan kaçınırsınız, değil mi? İşte kediniz için de durum aynen böyle! Kum kabını her gün temizlemek, kumu düzenli olarak değiştirmek ve kedinizin sevdiği bir kum türünü kullanmak, sorunun önüne geçebilir.

Ancak kum seçiminde dikkatli olmanızda fayda var. Ayrıca kokulu kumlardan uzak durmanızı öneririz. Çoğu kedi o kokudan hiç de hoşnut değil.

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Kedinizin kum kabı gürültülü bir ortamda, fazla izole bir köşede ya da ulaşılması zor bir yerde olabilir. Kum kabının evdeki konumu, kedinizin tercihlerini büyük ölçüde etkileyebilir.

Kedinizin kum kabı gürültülü bir ortamda, fazla izole bir köşede ya da ulaşılması zor bir yerde olabilir. Kum kabının evdeki konumu, kedinizin tercihlerini büyük ölçüde etkileyebilir.

Örneğin, çamaşır makinesinin yanında veya sık sık hareket edilen bir bölgede bulunan kum kabı, kediniz için stres kaynağı olabilir.

Kum kabını sakin ama kolay ulaşılabilir bir yere koyarak bu problemi çözebilirsiniz. Ayrıca, kediler kum kabının yerinin değişmesini pek sevmezler. Eğer kısa süre önce kum kabının yerini değiştirdiyseniz, kedinizin buna alışması zaman alabilir.

Kum kabını sakin ama kolay ulaşılabilir bir yere koyarak bu problemi çözebilirsiniz. Ayrıca, kediler kum kabının yerinin değişmesini pek sevmezler. Eğer kısa süre önce kum kabının yerini değiştirdiyseniz, kedinizin buna alışması zaman alabilir.

Kediler çevresel değişikliklere karşı oldukça hassas canlılardır. Evde yeni bir eşyanın yer değiştirmesi, taşınma, başka bir hayvanın gelmesi veya hatta sahiplerinin stresli olması bile kedinizin davranışlarını etkileyebilir.

Kediler çevresel değişikliklere karşı oldukça hassas canlılardır. Evde yeni bir eşyanın yer değiştirmesi, taşınma, başka bir hayvanın gelmesi veya hatta sahiplerinin stresli olması bile kedinizin davranışlarını etkileyebilir.

Birçok kedi, stresini azaltmak için etrafa idrar püskürterek kendi kokusunu bırakır. Bu davranış, onlara güven hissi veren bir yöntemdir.

Birçok kedi, stresini azaltmak için etrafa idrar püskürterek kendi kokusunu bırakır. Bu davranış, onlara güven hissi veren bir yöntemdir.

Eğer kedinizin stres nedeniyle tuhaf davranışlar sergilediğini düşünüyorsanız, evde daha sakin bir ortam oluşturmak, düzenli oyun seansları yapmak faydalı olabilir.

Eğer evinizde birden fazla kedi yaşıyorsa, tuvalet rekabeti yaşanıyor olabilir! Kedilerin sosyal hiyerarşileri nedeniyle bazıları diğerlerine karşı daha dominant olabilir ve bazı kediler, kum kabına gitmekten çekinebilir.

Eğer evinizde birden fazla kedi yaşıyorsa, tuvalet rekabeti yaşanıyor olabilir! Kedilerin sosyal hiyerarşileri nedeniyle bazıları diğerlerine karşı daha dominant olabilir ve bazı kediler, kum kabına gitmekten çekinebilir.

Veterinerler, her kedi için bir kum kabı ve fazladan bir tane daha bulundurulmasını öneriyor. Örneğin, evde iki kedi varsa üç kum kabı olmalı.

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Unutmayın, kediniz size kızgın olduğu için değil, ya bir sağlık sorunu olduğu ya da kendini rahatsız hissettiği için bunu yapıyor. Onunla ilgilenmek, veteriner kontrolünden geçirmek ve çevresini daha konforlu hale getirmek, hem sizin hem de onun mutluluğu için en iyi çözüm olacaktır.

Unutmayın, kediniz size kızgın olduğu için değil, ya bir sağlık sorunu olduğu ya da kendini rahatsız hissettiği için bunu yapıyor. Onunla ilgilenmek, veteriner kontrolünden geçirmek ve çevresini daha konforlu hale getirmek, hem sizin hem de onun mutluluğu için en iyi çözüm olacaktır.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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