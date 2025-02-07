Hemen Kızmayın: Kediler Neden Bazen Durduk Yere Halıya, Yere veya Duvara İşer?
Hemen Kızmayın: Kediler Neden Bazen Durduk Yere Halıya, Yere veya Duvara İşer?
Bir sabah uyandınız ve kedinizin kum kabı yerine halıyı tercih ettiğini gördünüz. “Neden böyle yapıyor?” diye düşündünüz mü? Endişelenmeyin çünkü yalnız değilsiniz! Kedilerde bu tür davranış değişiklikleri yaygın bir durumdur ve sebeplerini öğrendiğinizde ona çok daha fazla empatiyle yaklaşacaksınız.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Öncelikle, sağlıkla ilgili bir sorun olup olmadığını kontrol etmek şart! Kedinizin idrar alışkanlıklarında ani değişiklikler fark ettiğinizde yapmanız gereken ilk şey, bir veterinerden yardım almaktır.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çünkü idrar yolları enfeksiyonu, böbrek hastalıkları veya mesane taşları gibi tıbbi sorunlar, kedinizin tuvalet düzenini tamamen değiştirebilir. Özellikle yaşlı kedilerde eklem ağrıları sebebiyle kum kabına girmekte zorlanmaları da mümkündür.
Eğer kedinizin sık sık idrara çıktığını veya kum kabına gitmesine rağmen rahatça işeyemediğini fark ediyorsanız, sağlık sorununun habercisi olabilir.
Veterinerler, kedilerin kum kabını kullanırken oldukça seçici olduğunu belirtiyor. Eğer kum kabı yeterince temiz değilse veya hoşuna gitmeyen kokuya sahipse, kediniz yeni bir “tuvalet” alanı belirleyebilir.
Düşünün, siz bile kirli bir umumi tuvaleti kullanmaktan kaçınırsınız, değil mi? İşte kediniz için de durum aynen böyle! Kum kabını her gün temizlemek, kumu düzenli olarak değiştirmek ve kedinizin sevdiği bir kum türünü kullanmak, sorunun önüne geçebilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kedinizin kum kabı gürültülü bir ortamda, fazla izole bir köşede ya da ulaşılması zor bir yerde olabilir. Kum kabının evdeki konumu, kedinizin tercihlerini büyük ölçüde etkileyebilir.
Kum kabını sakin ama kolay ulaşılabilir bir yere koyarak bu problemi çözebilirsiniz. Ayrıca, kediler kum kabının yerinin değişmesini pek sevmezler. Eğer kısa süre önce kum kabının yerini değiştirdiyseniz, kedinizin buna alışması zaman alabilir.
Kediler çevresel değişikliklere karşı oldukça hassas canlılardır. Evde yeni bir eşyanın yer değiştirmesi, taşınma, başka bir hayvanın gelmesi veya hatta sahiplerinin stresli olması bile kedinizin davranışlarını etkileyebilir.
Birçok kedi, stresini azaltmak için etrafa idrar püskürterek kendi kokusunu bırakır. Bu davranış, onlara güven hissi veren bir yöntemdir.
Eğer evinizde birden fazla kedi yaşıyorsa, tuvalet rekabeti yaşanıyor olabilir! Kedilerin sosyal hiyerarşileri nedeniyle bazıları diğerlerine karşı daha dominant olabilir ve bazı kediler, kum kabına gitmekten çekinebilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Unutmayın, kediniz size kızgın olduğu için değil, ya bir sağlık sorunu olduğu ya da kendini rahatsız hissettiği için bunu yapıyor. Onunla ilgilenmek, veteriner kontrolünden geçirmek ve çevresini daha konforlu hale getirmek, hem sizin hem de onun mutluluğu için en iyi çözüm olacaktır.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın