Hemen Kızmayın: Kediler Neden Bazen Durduk Yere Halıya, Yere veya Duvara İşer?

Bir sabah uyandınız ve kedinizin kum kabı yerine halıyı tercih ettiğini gördünüz. “Neden böyle yapıyor?” diye düşündünüz mü? Endişelenmeyin çünkü yalnız değilsiniz! Kedilerde bu tür davranış değişiklikleri yaygın bir durumdur ve sebeplerini öğrendiğinizde ona çok daha fazla empatiyle yaklaşacaksınız.