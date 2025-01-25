Kedilerin Kulaklarının Yanında Yer Alan Küçük Kulakçıklar Ne İşe Yarıyor?

Kedinizin kulaklarına hiç dikkat ettiniz mi? Kulaklarının tabanında bulunan o minik ceple ilgili daha önce bir şey duymamış olabilirsiniz. Üstelik bir ismi bile var: Henri'nin Cebi! Aslında bu detay sadece kedilere özgü değil ve muhtemelen düşündüğünüzden daha önemli bir işlevi var! Gelin bakalım 😻