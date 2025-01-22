Kediler Neden Popolarına "Pat Pat Pat" Diye Hafifçe Vurulmasından Hoşlanır?

Kediler her zaman bizi şaşırtmayı başarır. Tırmanış tutkuları, hiç bitmeyen oyunculukları ve zaman zaman popolarına vurulmasından hoşlanmaları... Hepsi onların benzersiz karakterlerinin bir parçası. Ancak bu sıra dışı davranışın arkasında düşündüğünüzden çok daha fazla sebep olabilir. Gelin bakalım! 😻