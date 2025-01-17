Kediler İsimleriyle Çağırdığımızda Neden Israrla Bizi Umursamaz?

Kedinizin ismini defalarca söyleyip sizi görmezden geldiğini mi fark ettiniz? Merak etmeyin, bu durumun altında yatan nedenler bilimsel olarak açıklanabiliyor. Her kedinin kendine özgü bir nedeni var ve bu nedenleri anlamak, onlarla daha iyi bir bağ kurmanızı sağlayabilir.