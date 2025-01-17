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Kediler İsimleriyle Çağırdığımızda Neden Israrla Bizi Umursamaz?

Kediler İsimleriyle Çağırdığımızda Neden Israrla Bizi Umursamaz?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.01.2025 - 11:59

Kedinizin ismini defalarca söyleyip sizi görmezden geldiğini mi fark ettiniz? Merak etmeyin, bu durumun altında yatan nedenler bilimsel olarak açıklanabiliyor. Her kedinin kendine özgü bir nedeni var ve bu nedenleri anlamak, onlarla daha iyi bir bağ kurmanızı sağlayabilir.

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Aslında kediler tamamen bağımsız doğaları ve benzersiz kişilikleriyle bu davranışı sergiler. Araştırmalara göre, onların bu davranışı hem içgüdüsel hem de çevresel etmenlere dayanıyor.

Aslında kediler tamamen bağımsız doğaları ve benzersiz kişilikleriyle bu davranışı sergiler. Araştırmalara göre, onların bu davranışı hem içgüdüsel hem de çevresel etmenlere dayanıyor.

Uzmanlar, kedilerin insanlara benzer şekilde seçici bir duyma yeteneğine sahip olduğunu belirtiyor. Yani kediniz ismini duyduğunda size bakmıyor olabilir ancak bu sizi duymadığı anlamına gelmez.

Uzmanlar, kedilerin insanlara benzer şekilde seçici bir duyma yeteneğine sahip olduğunu belirtiyor. Yani kediniz ismini duyduğunda size bakmıyor olabilir ancak bu sizi duymadığı anlamına gelmez.

Genellikle kediler, yalnızca ilgilerini çeken şeylere odaklanmayı tercih ederler. Ve üzgünüz ama... Siz onun ilgisini çekmiyor olabilirsiniz 😿

Bir diğer dikkat çekici nokta ise kedilerin eğitime yatkın olmamasıdır. Köpeklerin aksine, kediler ödül-motivasyon ilişkisini daha az benimser ve komutlara yanıt vermekte daha bağımsız davranırlar.

Bir diğer dikkat çekici nokta ise kedilerin eğitime yatkın olmamasıdır. Köpeklerin aksine, kediler ödül-motivasyon ilişkisini daha az benimser ve komutlara yanıt vermekte daha bağımsız davranırlar.

Kedinizin sizi umursamamasının başka bir nedeni de stres ya da çevresel değişiklikler olabilir.

Kedinizin sizi umursamamasının başka bir nedeni de stres ya da çevresel değişiklikler olabilir.

Yeni bir ortam, evdeki yüksek sesler ya da başka hayvanların varlığı, kedinizin davranışlarını etkileyebilir ve onun size olan tepkilerini azaltabilir.

Yeni bir ortam, evdeki yüksek sesler ya da başka hayvanların varlığı, kedinizin davranışlarını etkileyebilir ve onun size olan tepkilerini azaltabilir.
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Bazı durumlarda ise sağlık sorunları kedinizin çağrılara yanıt vermemesine neden olabilir. Özellikle yaşlı ya da rahatsızlık yaşayan kediler, isteklerinize yanıt vermekte zorlanabilir. Böyle bir durumda veteriner hekime danışmak önemli.

Bazı durumlarda ise sağlık sorunları kedinizin çağrılara yanıt vermemesine neden olabilir. Özellikle yaşlı ya da rahatsızlık yaşayan kediler, isteklerinize yanıt vermekte zorlanabilir. Böyle bir durumda veteriner hekime danışmak önemli.

Son olarak kedinizle aranızdaki bağ da bu davranışı etkileyebilir. Kediler, sahipleriyle güçlü bir bağ kurduklarında daha tepkisel olabilir.

Son olarak kedinizle aranızdaki bağ da bu davranışı etkileyebilir. Kediler, sahipleriyle güçlü bir bağ kurduklarında daha tepkisel olabilir.

Eğer kediniz sizinle güçlü bir ilişki kurmamışsa, onunla daha fazla vakit geçirerek bu bağı güçlendirebilirsiniz.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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Emel

Özgür ruhlu veletler 😻 Canları isteyince öyle güzel konuşuyorlar ki maw maw 😂

velespit

Direkt alıp mıncıracaksın bir de köpek şakası yapacaksın sen kimi takmıyorsun kööpek diye...