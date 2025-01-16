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Hayır Üzgün Değiller: Kediler Neden Bazen Ağlar Gibi Gözyaşı Döker?

Hayır Üzgün Değiller: Kediler Neden Bazen Ağlar Gibi Gözyaşı Döker?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.01.2025 - 13:53

Kedilerin duygusal yaratıklar olduğunu biliyoruz. Mutlu olduklarında mırlar, üzgün olduklarında sessizleşirler. Peki ya gözlerinden yaş akıyorsa? Ağladıkları anlamına mı geliyor? Aslında burada doğru bilinen bir yanlışla karşı karşıyayız çünkü kediler ağlamaz. O zaman o gözyaşlarının ardındaki sebep ne? Gelin beraber bakalım keza önemli bir konuya parmak basacağız.

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Kedilerin duyguları oldukça gerçek ve karmaşıktır. Araştırmalara göre kediler, insan mimiklerini okuyabilir, sevgi gösterebilir ve hatta yas bile tutabilir. Ancak insanlar gibi hissettikleri için gözyaşı dökmezler.

Kedilerin duyguları oldukça gerçek ve karmaşıktır. Araştırmalara göre kediler, insan mimiklerini okuyabilir, sevgi gösterebilir ve hatta yas bile tutabilir. Ancak insanlar gibi hissettikleri için gözyaşı dökmezler.

Gözlerinden yaş aktığını gördüğünüzde bu duygusal bir tepkiden değil, genellikle fiziksel bir durumdan kaynaklanır.

Gözlerinden yaş aktığını gördüğünüzde bu duygusal bir tepkiden değil, genellikle fiziksel bir durumdan kaynaklanır.

Örneğin, kediniz mutluysa mırlayıp size sürtünebilir; üzgünse sessizleşip bir köşeye çekilebilir ya da korkmuşsa tıslayıp savunmaya geçebilir. Ancak hiçbir durumda, duygularını ifade etmek için gözyaşı dökmezler.

Örneğin, kediniz mutluysa mırlayıp size sürtünebilir; üzgünse sessizleşip bir köşeye çekilebilir ya da korkmuşsa tıslayıp savunmaya geçebilir. Ancak hiçbir durumda, duygularını ifade etmek için gözyaşı dökmezler.

Peki kediler neden gözyaşı döker? Aslında bu durumun sebebi tamamen tıbbi nedenlere dayanır. Kedinizin gözleri, toz, bir çizik ya da gözde tahrişe neden olan yabancı cisimler yüzünden yaşarabilir.

Peki kediler neden gözyaşı döker? Aslında bu durumun sebebi tamamen tıbbi nedenlere dayanır. Kedinizin gözleri, toz, bir çizik ya da gözde tahrişe neden olan yabancı cisimler yüzünden yaşarabilir.

Ayrıca üst solunum yolu enfeksiyonları gibi bulaşıcı hastalıklar gözyaşı akmasına yol açabilir. Kedilerde sık görülen konjonktivit yani pembe göz hastalığı, gözlerde kızarıklık ve iltihapla birlikte gözyaşı üretimini artırabilir.

Ayrıca üst solunum yolu enfeksiyonları gibi bulaşıcı hastalıklar gözyaşı akmasına yol açabilir. Kedilerde sık görülen konjonktivit yani pembe göz hastalığı, gözlerde kızarıklık ve iltihapla birlikte gözyaşı üretimini artırabilir.
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Bunun yanı sıra alerjik reaksiyonlar ya da gözyaşı üretimindeki azalma da göz yaşarmasının temel nedenlerinden biridir. Özellikle basık yüzlü kedilerde daha sık görülür.

Bunun yanı sıra alerjik reaksiyonlar ya da gözyaşı üretimindeki azalma da göz yaşarmasının temel nedenlerinden biridir. Özellikle basık yüzlü kedilerde daha sık görülür.

Kedinizin gözlerinden yaş akması ara sıra meydana geliyorsa ciddi bir duruma işaret etmeyebilir. Ancak sürekli yaşarma, iltihap ya da gözde aşırı kızarıklık gibi durumlarda bir veteriner kontrolüne başvurmanız önemli.

Kedinizin gözlerinden yaş akması ara sıra meydana geliyorsa ciddi bir duruma işaret etmeyebilir. Ancak sürekli yaşarma, iltihap ya da gözde aşırı kızarıklık gibi durumlarda bir veteriner kontrolüne başvurmanız önemli.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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