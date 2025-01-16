Hayır Üzgün Değiller: Kediler Neden Bazen Ağlar Gibi Gözyaşı Döker?

Kedilerin duygusal yaratıklar olduğunu biliyoruz. Mutlu olduklarında mırlar, üzgün olduklarında sessizleşirler. Peki ya gözlerinden yaş akıyorsa? Ağladıkları anlamına mı geliyor? Aslında burada doğru bilinen bir yanlışla karşı karşıyayız çünkü kediler ağlamaz. O zaman o gözyaşlarının ardındaki sebep ne? Gelin beraber bakalım keza önemli bir konuya parmak basacağız.