onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Hayvanlar
Kediler Su Kapları Temiz Olsa Bile Neden Israrla Musluktan Su İçer?

Kediler Su Kapları Temiz Olsa Bile Neden Israrla Musluktan Su İçer?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
11.01.2025 - 14:06

Kediniz musluğu açtığınızda hemen su içmeye geliyor mu? Ya da lavabonun başında size sabırsızlıkla bakıyor olabilir mi? Bu davranışın ardında düşündüğünüzden daha mantıklı sebepler var. Kediler, atalarından kalan içgüdüleriyle hareket ediyor. Ayrıca oldukça seçici ve hassas olduklarını da unutmamak gerekiyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kediler, günümüzde evlerimizin prensesleri ve prensleri olsalar da, vahşi atalarından miras aldıkları içgüdüleri hala korurlar. Doğada durgun su, zararlı mikroorganizmalar barındırabilir ve kediler için tehlikeli olabilir.

Ayrıca su kabından içerken etraflarına sırtlarını dönmek, kediler için bir risk oluşturabilir. Eğer evde başka evcil hayvanlar varsa, musluktan akan su gibi "stratejik" bir noktadan su içmek, kendilerini daha güvende hissetmelerine yardımcı olabilir.

Ayrıca su kabından içerken etraflarına sırtlarını dönmek, kediler için bir risk oluşturabilir. Eğer evde başka evcil hayvanlar varsa, musluktan akan su gibi "stratejik" bir noktadan su içmek, kendilerini daha güvende hissetmelerine yardımcı olabilir.

Kedilerin seçiciliği, su kapları konusunda da kendini gösterir. Su kabının materyali, boyutu veya bulunduğu yer bile onların tercihini etkileyebilir.

Kedilerin seçiciliği, su kapları konusunda da kendini gösterir. Su kabının materyali, boyutu veya bulunduğu yer bile onların tercihini etkileyebilir.

  • Kap Materyali: Kediniz, plastik bir kabı sevmiyor olabilir. Seramik, cam veya metal kaplar genellikle daha caziptir.

  • Kap Boyutu: Su kabı çok dar ise, kedinizin bıyıkları rahatsız olabilir. Daha geniş bir kap bu sorunu çözebilir.

  • Kabın Konumu: Gürültülü bir ortamda bulunan bir su kabı, kedinizi rahatsız edebilir. Kabı daha sessiz bir alana taşımayı deneyebilirsiniz.

Siz de eski bir bardak sudan ziyade yeni doldurulmuş taze bir bardak suyu tercih etmez misiniz? Kediler için de durum tam olarak böyle.

Siz de eski bir bardak sudan ziyade yeni doldurulmuş taze bir bardak suyu tercih etmez misiniz? Kediler için de durum tam olarak böyle.

Akan suyun serinliği ve tazeliği, onları cezbediyor. Ayrıca su kabında biriken tükürük kalıntıları, suyun tadını bozabilir. Musluktan akan su, bu gibi tatsız durumların önüne geçtiği için kedinizin favorisi haline geliyor.

Akan suyun serinliği ve tazeliği, onları cezbediyor. Ayrıca su kabında biriken tükürük kalıntıları, suyun tadını bozabilir. Musluktan akan su, bu gibi tatsız durumların önüne geçtiği için kedinizin favorisi haline geliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Eğer bu sevimli alışkanlık onların mutluluğunu artırıyorsa, bırakın tadını çıkarsınlar!

Eğer bu sevimli alışkanlık onların mutluluğunu artırıyorsa, bırakın tadını çıkarsınlar!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Kedilere dair içeriklerimiz 😻

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın