Kediler Su Kapları Temiz Olsa Bile Neden Israrla Musluktan Su İçer?

Kediniz musluğu açtığınızda hemen su içmeye geliyor mu? Ya da lavabonun başında size sabırsızlıkla bakıyor olabilir mi? Bu davranışın ardında düşündüğünüzden daha mantıklı sebepler var. Kediler, atalarından kalan içgüdüleriyle hareket ediyor. Ayrıca oldukça seçici ve hassas olduklarını da unutmamak gerekiyor.