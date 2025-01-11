Kediler Su Kapları Temiz Olsa Bile Neden Israrla Musluktan Su İçer?
Kediler Su Kapları Temiz Olsa Bile Neden Israrla Musluktan Su İçer?
Kediniz musluğu açtığınızda hemen su içmeye geliyor mu? Ya da lavabonun başında size sabırsızlıkla bakıyor olabilir mi? Bu davranışın ardında düşündüğünüzden daha mantıklı sebepler var. Kediler, atalarından kalan içgüdüleriyle hareket ediyor. Ayrıca oldukça seçici ve hassas olduklarını da unutmamak gerekiyor.
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Kediler, günümüzde evlerimizin prensesleri ve prensleri olsalar da, vahşi atalarından miras aldıkları içgüdüleri hala korurlar. Doğada durgun su, zararlı mikroorganizmalar barındırabilir ve kediler için tehlikeli olabilir.
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Ayrıca su kabından içerken etraflarına sırtlarını dönmek, kediler için bir risk oluşturabilir. Eğer evde başka evcil hayvanlar varsa, musluktan akan su gibi "stratejik" bir noktadan su içmek, kendilerini daha güvende hissetmelerine yardımcı olabilir.
Kedilerin seçiciliği, su kapları konusunda da kendini gösterir. Su kabının materyali, boyutu veya bulunduğu yer bile onların tercihini etkileyebilir.
Siz de eski bir bardak sudan ziyade yeni doldurulmuş taze bir bardak suyu tercih etmez misiniz? Kediler için de durum tam olarak böyle.
Akan suyun serinliği ve tazeliği, onları cezbediyor. Ayrıca su kabında biriken tükürük kalıntıları, suyun tadını bozabilir. Musluktan akan su, bu gibi tatsız durumların önüne geçtiği için kedinizin favorisi haline geliyor.
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Eğer bu sevimli alışkanlık onların mutluluğunu artırıyorsa, bırakın tadını çıkarsınlar!
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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