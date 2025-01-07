Kedilerin Bize Yavaşça Göz Kırpmasının İçinizi Sımsıcak Yapacak Nedeni

Kediler bazen bize yavaşça göz kırpar ve bu anlar gerçekten çok özel hissettirir. Peki, bu hareketin arkasında ne yatıyor? Sevgi mi, güven mi yoksa başka bir şey mi? Aslında bu davranış birden fazla anlama gelebiliyor. Şimdi, kedilerin göz kırpışlarının gizemini çözelim.