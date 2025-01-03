Kediler Neden Kalite Kontrol Memuru Gibi Birbirlerinin Popolarını Koklar?

Kediler zarif ve gizemli canlılar olarak bilinir. Ancak aniden birbirlerinin popolarını koklamaya başladıklarında bu zarafet biraz gölgelenir. Aslında bu davranış oldukça doğal bir iletişim biçimidir. Kediler bu yöntemle karşısındaki hakkında önemli bilgiler alır. Kısacası bir koku onlar için sayfalar dolusu bilgi demektir!