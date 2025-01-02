Kediler Neden Onları Sevdikten Sonra Kendilerini Hunharca Yalamaya Başlar?

Bir kedi sahibiyseniz, tüylü dostunuzun sizi sevdikten hemen sonra kendini yaladığını fark etmişsinizdir. İlk başta biraz garip veya kırıcı gelebilir ama merak etmeyin, bu oldukça yaygın bir kedi davranışı! Aslında kedilerin içgüdüsel bir alışkanlığı diyebiliriz. Temizlikten çok daha fazlasını ifade eder. Peki, kediler neden onları sevdiğimizde hemen kendilerini yalama ihtiyacı duyar?