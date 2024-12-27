Kediler Neden Sırtlarını Kabartıp Cin Görmüş Gibi Yan Yan Koşmaya Başlar?
Kediler Neden Sırtlarını Kabartıp Cin Görmüş Gibi Yan Yan Koşmaya Başlar?
Kedilerin her hareketinin ardında sayısız neden ve dürtü vardır. Yan yan koşmaları, genellikle 'yengeç yürüyüşü' olarak adlandırılır ve bu davranış, çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir. Ancak kabul edelim ki zaman zaman epey komik olabiliyorlar! Şimdi gelin bu komik davranışın nedenlerini açıklayalım!
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Genç kediler ve yavru kediler oldukça oyuncu olabilirler. Bu davranışla oyun oynama isteklerini gösterirler. Bacaklarını düzleştirir, sırtlarını kamburlaştırır ve kuyruğunu kabartarak dikkatlerini çeken nesneye doğru yan yan hareket ederler.
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Genç ve yavru kediler patlamaya hazır bir bomba gibi enerji dolu biliyorsunuz ki. Bu durumda, birbirleriyle oynarken çok coşkulu olabilirler. Modlarında olduklarında, odanın bir ucundan diğerine koşturur, duvarlardan sekerek hiçbir belirli amaç veya plan olmadan etrafta dönebilirler.
Ya da bazen tek sebepleri sizden ilgi görmek de olabilir... Kedilerin drama queenliğini bilmeyenimiz yoktur sanırım! Ne kadar oynarsanız oynayın o oyun asla onlara yeterli gelmez...
Ancak illa oyun istiyorlar diye bir şey yok. Bir kedi tehdit altında ve güvensiz hissettiğinde, genellikle yan hareketin bir varyasyonu ile tepki verir. İlk olarak, kendilerini sert bir rakip olarak sunarak tehdidi caydırmak isterler.
Korkmuş bir kedi, karşısındakinin onu hafife almaması için ilk olarak uyarmak ister. Aynı rutini takip ederek kuyruklarını düzleştirerek ve sırtlarını kamburlaştırarak kendilerini büyük yaparlar.
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Nörolojik sorunlar da bazen evcil hayvanınızın yürüyüşünde anormalliklere yol açabilir. Bu durumlarda yan yan yürüyüş diğer vücut dili biçimleriyle ilişkili değildir.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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