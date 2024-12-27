Kediler Neden Sırtlarını Kabartıp Cin Görmüş Gibi Yan Yan Koşmaya Başlar?

Kedilerin her hareketinin ardında sayısız neden ve dürtü vardır. Yan yan koşmaları, genellikle 'yengeç yürüyüşü' olarak adlandırılır ve bu davranış, çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir. Ancak kabul edelim ki zaman zaman epey komik olabiliyorlar! Şimdi gelin bu komik davranışın nedenlerini açıklayalım!