Kediler Neden Gecenin Körü Olsa Bile Tuvalet Kapısında Bizim İçin Nöbet Tutar?

Kediniz tuvalet kapısında sabırla bekliyor mu? Bir çift meraklı göz kapıya kilitlenmiş, arada miyavlıyor olabilir. Endişelenmeyin, nerdeyse her kedi böyle yapıyor! Kediler her hareketimizi dikkatle takip eder. Evet, banyoda bile! Peki nedir bu kapıda bekleme nöbetlerinin sebebi? Beraber bakalım!