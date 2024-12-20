Kediler Neden Tuvaletten Çıktıktan Sonra Deli Gibi Oraya Buraya Koşturur?
Kediler Neden Tuvaletten Çıktıktan Sonra Deli Gibi Oraya Buraya Koşturur?
Kediniz tuvaletten sonra hızla koşmaya başlıyor mu? Merak etmeyin, bu davranış sadece sizin kedinize özgü değil. Birçok kedi sahibi bu durumu gözlemliyor. Bunun nedenine dair net bir cevap yok. Ancak uzmanlar birkaç ilginç teori öne sürüyor. İşte kedinizin bu sıra dışı davranışının sebepleri…
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Kedinizin tuvaletten sonra koşmaya başlamasının sebebi, "poophoria" adı verilen bir durum olabilir. Bu terim, tuvalet sırasında vagus sinirinin uyarılmasıyla oluşan kedi mutluluğunu ifade ediyor.
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Uzman davranış danışmanı Amy Shojai, vagus sinirinin beyin ve sindirim sistemi arasında bağlantı kurarak stres ve kaygıyı azaltmak gibi birçok işlevi olduğunu belirtiyor. Shojai’ye göre, bu sinirin uyarılması, kedilerde bir tür yüksek enerji dalgasına neden olabilir.
Kediler, doğada yırtıcı hayvanlardan korunmak için kendi dışkı kokularından bile uzak durmaya çalışır. Shojai, kedilerin bu davranışı vahşi içgüdülerinden kaynaklı olarak sürdürebileceğini ifade ediyor.
Kediniz, kendi dışkısının kokusunu bir tehlike işareti gibi algılayabilir ya da başka bir yırtıcı hayvanın kokusuyla karıştırabilir. Bu durumda, suç mahallinden hızla uzaklaşmak istemesi oldukça normaldir.
Eğer kediniz tuvaletten sonra sürekli olarak kaçıyorsa, bu durum kum kabıyla ilgili bir rahatsızlık yaşadığına işaret edebilir. Örneğin, kabızlık gibi sindirim sorunları, kedinizin kum kabını bir rahatsızlık kaynağı olarak görmesine neden olabilir.
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Tuvalet sonrası rahatlama hissi, kedinizin mutlulukla koşturmasına neden olabilir. Shojai, "Kediler, kum kabından çıktıktan sonra kendilerini harika hissederler ve bu enerjiyi koşarak dışa vururlar." diyor.
Eğer kediniz gün boyunca enerji topladıysa, tuvalet sonrası "zoomie" diye adlandırılan çılgın koşuşturma daha da yoğun olabilir. Özellikle akşamları daha sık gözlemlenen bu davranış, kedinizin biriken enerjisini atma yöntemi olabilir.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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