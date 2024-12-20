Kediler Neden Tuvaletten Çıktıktan Sonra Deli Gibi Oraya Buraya Koşturur?

Kediniz tuvaletten sonra hızla koşmaya başlıyor mu? Merak etmeyin, bu davranış sadece sizin kedinize özgü değil. Birçok kedi sahibi bu durumu gözlemliyor. Bunun nedenine dair net bir cevap yok. Ancak uzmanlar birkaç ilginç teori öne sürüyor. İşte kedinizin bu sıra dışı davranışının sebepleri…