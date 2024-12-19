Olimpiyat Sporcuları Teknoloji Gelişmesine Rağmen Neden Üstlerinde Kağıt Taşıyor?

Olimpiyat sporcuları genelde en ileri teknolojiyle yarışır. Fakat göğüslerinde hala kağıt gibi görünen numaralar taşırlar. Bu numaralar güvenlik iğneleriyle sabitlenir. Görünüşte eski moda olsa da işlevleri oldukça gelişmiştir. Peki, bu numaralar gerçekten ne işe yarıyor?

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