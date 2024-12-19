Olimpiyat Sporcuları Teknoloji Gelişmesine Rağmen Neden Üstlerinde Kağıt Taşıyor?
Olimpiyat Sporcuları Teknoloji Gelişmesine Rağmen Neden Üstlerinde Kağıt Taşıyor?
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Sporcuların göğüslerinde taşıdığı numaralar "göğüslük" olarak adlandırılıyor ve Tyvek adı verilen ince bir plastikten üretiliyor. Bu malzeme, tere ve yoğun hareketlere dayanıklı olmasının yanı sıra yırtılmaya karşı da oldukça dirençli.
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Başlangıçta bu numaralar, yarışmacıları hakemler tarafından tanımlamak için kullanılıyordu. Ancak günümüzde bu görev, daha ileri teknolojilere devredilmiş durumda.
Olimpiyat sporcularının taşıdığı bu göğüslükler, günümüzde yalnızca birer tanımlayıcı olmaktan çok daha fazlasını ifade ediyor. İçlerindeki çipler, sporcuların pozisyonlarını santimetre hassasiyetinde takip ediyor ve özellikle milisaniyelerin bile büyük fark yarattığı yarışlarda zamanlamayı kusursuz bir şekilde kaydediyor.
2024 Paris Olimpiyatları'nda erkekler 100 metre finalinde Amerikalı sprinter Noah Lyles'ın, Jamaikalı Kishane Thompson'ı sadece beş binde bir saniyeyle geçmesi tam da bu çipler sayesinde kesin bir şekilde tespit edildi.
Bu basit görünümlü numaralar, aynı zamanda reklamcılığın en değerli alanlarından biri olarak öne çıkıyor. Olimpiyat sponsorları, sporcuların göğsündeki bu karelere logolarını yerleştirmek için milyonlar ödüyor.
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Örneğin jimnastikçi Nadia Comaneci, üzerindeki 73 numaranın hem aldığı mükemmel 10 puanların toplamını (7) hem de kazandığı altın madalyaları (3) temsil ettiğini söylemişti.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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