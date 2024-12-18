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210 IQ'ya Sahip 'Dünyanın En Zeki Adamı'ndan Ölüm Sonrasıyla İlgili Sıra Dışı Teori

210 IQ'ya Sahip 'Dünyanın En Zeki Adamı'ndan Ölüm Sonrasıyla İlgili Sıra Dışı Teori

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
18.12.2024 - 19:55

Ölümün son olmadığını ve bilinçlerimizin çok boyutlu bir yapıda yeniden varlık bulabileceğini söyleyen Chris Langan, zekasıyla bilim dünyasının dikkatini çekiyor. Gerçekten, ölüm bir son değil mi? Chris Langan’a göre endişelenmemize gerek yok çünkü ölüm bir son değil, başka bir boyuta geçişin kapısı olabilir! Peki, kendisinin bu teorisi neye dayanıyor?

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Chris Langan, IQ’su 210 olarak tahmin edilen ve Albert Einstein’ın zekasını bile geride bırakan bir dahi. İşte bu sıra dışı zeka, ölümün ne olduğuyla ilgili dikkat çekici bir teori ortaya koyuyor.

Chris Langan, IQ’su 210 olarak tahmin edilen ve Albert Einstein’ın zekasını bile geride bırakan bir dahi. İşte bu sıra dışı zeka, ölümün ne olduğuyla ilgili dikkat çekici bir teori ortaya koyuyor.

Langan’ın öne sürdüğü "Cognitive-Theoretic Model of the Universe" (CTMU) teorisine göre, evren bir tür kendini şekillendiren ve işleyen bir dil gibi davranıyor. Yani ölüm bu sistemde sadece ‘varoluşumuzun dilindeki bir değişiklik’ olabilir.

Langan’ın öne sürdüğü "Cognitive-Theoretic Model of the Universe" (CTMU) teorisine göre, evren bir tür kendini şekillendiren ve işleyen bir dil gibi davranıyor. Yani ölüm bu sistemde sadece ‘varoluşumuzun dilindeki bir değişiklik’ olabilir.

Bir başka deyişle ölüm, bizim bilincimizin bilgisayar evrenindeki başka bir boyuta geçişi.

Langan’a göre ölüm, fiziksel bedenimizle olan bağlantımızın sona ermesi anlamına geliyor. Ama bilinç, bu noktada ortadan kaybolmuyor.

Langan’a göre ölüm, fiziksel bedenimizle olan bağlantımızın sona ermesi anlamına geliyor. Ama bilinç, bu noktada ortadan kaybolmuyor.

Bir podcast yayınında konuşan Langan, ölümün şu an yaşadığımız dünyadan gerçekliğin kaynağına bir yolculuk olduğunu söyledi.

Langan’a göre, öldükten sonra anılarımız tamamen kaybolmuyor. Ancak yeni bir boyutta bu anılara tutunmanın anlamsız olduğunu belirtiyor.

Langan’a göre, öldükten sonra anılarımız tamamen kaybolmuyor. Ancak yeni bir boyutta bu anılara tutunmanın anlamsız olduğunu belirtiyor.

Langan, tüm yaşamlarımızın aslında ‘meta-eşzamanlı’ olduğunu söylüyor. Yani yaşam döngülerimiz aynı anda gerçekleşiyor olabilir. Bu durum, bilinçlerimizin şu an içinde bulunduğumuz zaman kavramını aştığını ve daha üst bir boyutta var olduğumuzu gösteriyor.

Langan, tüm yaşamlarımızın aslında ‘meta-eşzamanlı’ olduğunu söylüyor. Yani yaşam döngülerimiz aynı anda gerçekleşiyor olabilir. Bu durum, bilinçlerimizin şu an içinde bulunduğumuz zaman kavramını aştığını ve daha üst bir boyutta var olduğumuzu gösteriyor.
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Peki ya siz kendisinin teorisini nasıl buldunuz? Yorumlarda bekliyoruz!

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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