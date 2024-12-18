210 IQ'ya Sahip 'Dünyanın En Zeki Adamı'ndan Ölüm Sonrasıyla İlgili Sıra Dışı Teori

Ölümün son olmadığını ve bilinçlerimizin çok boyutlu bir yapıda yeniden varlık bulabileceğini söyleyen Chris Langan, zekasıyla bilim dünyasının dikkatini çekiyor. Gerçekten, ölüm bir son değil mi? Chris Langan’a göre endişelenmemize gerek yok çünkü ölüm bir son değil, başka bir boyuta geçişin kapısı olabilir! Peki, kendisinin bu teorisi neye dayanıyor?