İnsanlık Tarihinin En Acımasız ve Karanlık Uygulamalarından Biri Olan Canlı Canlı Duvara Gömülmek!

Korkularınıza meydan okumak ister misiniz? Orta Çağ'da kullanılan bir ceza yöntemi olan 'immurement,' yani canlı canlı bir yere hapsedilerek ölüme terk edilmek, bugüne kadar duyduğunuz en ürkütücü şey olabilir. Bu yöntem, özellikle rahip ve rahibelerden kral ve suçlulara kadar birçok kişiye uygulandı. Öyle ki bazı kurbanlar aylarca yavaşça ölüme yaklaştı. Gelin tarihine beraber bakalım.

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