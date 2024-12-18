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İnsanlık Tarihinin En Acımasız ve Karanlık Uygulamalarından Biri Olan Canlı Canlı Duvara Gömülmek!

İnsanlık Tarihinin En Acımasız ve Karanlık Uygulamalarından Biri Olan Canlı Canlı Duvara Gömülmek!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
18.12.2024 - 19:33

Korkularınıza meydan okumak ister misiniz? Orta Çağ'da kullanılan bir ceza yöntemi olan 'immurement,' yani canlı canlı bir yere hapsedilerek ölüme terk edilmek, bugüne kadar duyduğunuz en ürkütücü şey olabilir. Bu yöntem, özellikle rahip ve rahibelerden kral ve suçlulara kadar birçok kişiye uygulandı. Öyle ki bazı kurbanlar aylarca yavaşça ölüme yaklaştı. Gelin tarihine beraber bakalım.

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"Immurement," bir kişiyi tamamen kapalı bir alana hapsetmek ve kaçış şansı bırakmamak anlamına gelir. Çoğu zaman, bu yöntem bir tabut benzeri kutunun içine koyulmayı ya da bir duvarın içine hapsedilmeyi içerirdi.

"Immurement," bir kişiyi tamamen kapalı bir alana hapsetmek ve kaçış şansı bırakmamak anlamına gelir. Çoğu zaman, bu yöntem bir tabut benzeri kutunun içine koyulmayı ya da bir duvarın içine hapsedilmeyi içerirdi.

Bu korkunç uygulama, Romalılar’dan Orta Çağ kiliselerine kadar pek çok kültürde popüler bir ceza yöntemiydi. Katolik Kilisesi, özellikle rahip ve rahibeleri iffet yemini bozmaları veya sapkın düşüncelerini dile getirmeleri durumunda bu şekilde cezalandırıyordu.

Bu korkunç uygulama, Romalılar’dan Orta Çağ kiliselerine kadar pek çok kültürde popüler bir ceza yöntemiydi. Katolik Kilisesi, özellikle rahip ve rahibeleri iffet yemini bozmaları veya sapkın düşüncelerini dile getirmeleri durumunda bu şekilde cezalandırıyordu.

Duvarların arasına hapsedilen bu kişiler, sadece küçük bir delikten yemek ve su verilerek yaşamaya zorlanır, sonunda ise yalnızlık ve açlık içinde ölürdü.

Duvarların arasına hapsedilen bu kişiler, sadece küçük bir delikten yemek ve su verilerek yaşamaya zorlanır, sonunda ise yalnızlık ve açlık içinde ölürdü.

Bu cezanın ilk örnekleri Roma İmparatorluğu’na kadar uzanıyor. Ev ve aile tanrıçası Vesta’ya adanan Vestal Bakireleri, iffet yemini bozduğunda kan dökmek dini ve yasal olarak yasaktı. Bunun yerine, ceza olarak onları bir yeraltı odasına kapatıp ölüme terk ediyorlardı.

Bu cezanın ilk örnekleri Roma İmparatorluğu’na kadar uzanıyor. Ev ve aile tanrıçası Vesta’ya adanan Vestal Bakireleri, iffet yemini bozduğunda kan dökmek dini ve yasal olarak yasaktı. Bunun yerine, ceza olarak onları bir yeraltı odasına kapatıp ölüme terk ediyorlardı.

İçeriye yalnızca bir miktar yemek ve su konuluyordu. Böylece ölüm, zamanın insafına bırakılıyordu.

Şok edici bir şekilde, bu ceza yöntemi 20. yüzyıla kadar varlığını sürdürdü. 1903 yılında bir gezgin, İran’da taş sütunlara canlı canlı gömülen kişilerin yardım çığlıklarına tanık olduğunu yazdı.

Şok edici bir şekilde, bu ceza yöntemi 20. yüzyıla kadar varlığını sürdürdü. 1903 yılında bir gezgin, İran’da taş sütunlara canlı canlı gömülen kişilerin yardım çığlıklarına tanık olduğunu yazdı.

Hapis, psikolojik olarak da en dehşet verici cezalardan biriydi. Canlı canlı duvarlara gömülen kurbanlar, karanlık ve sessiz bir ölümle yüzleşmek zorunda kalıyordu.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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