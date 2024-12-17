1959’da Gündeme Damga Vurmuştu! Türkiye'de Bir Zamanlar Hulahop Çevirmek Neden Yasaklanmıştı?

1950’lerin sonunda dünyayı etkisi altına alan hulahop çılgınlığı, Türkiye’ye geldiğinde büyük bir heyecan yarattı. Ancak bu eğlenceli plastik çemberler, kısa sürede kazalar, izdihamlar ve tartışmalarla gündeme geldi. İstanbul sokaklarında yaşanan yoğunluk, yetkilileri harekete geçirdi. Sonunda, cadde ve sokaklarda hulahop çevirmek yasaklandı. Sahiden, neydi bu yasağın arkasındaki neden?

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