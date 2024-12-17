1959’da Gündeme Damga Vurmuştu! Türkiye'de Bir Zamanlar Hulahop Çevirmek Neden Yasaklanmıştı?
1959’da Gündeme Damga Vurmuştu! Türkiye'de Bir Zamanlar Hulahop Çevirmek Neden Yasaklanmıştı?
1950’lerin sonunda dünyayı etkisi altına alan hulahop çılgınlığı, Türkiye’ye geldiğinde büyük bir heyecan yarattı. Ancak bu eğlenceli plastik çemberler, kısa sürede kazalar, izdihamlar ve tartışmalarla gündeme geldi. İstanbul sokaklarında yaşanan yoğunluk, yetkilileri harekete geçirdi. Sonunda, cadde ve sokaklarda hulahop çevirmek yasaklandı. Sahiden, neydi bu yasağın arkasındaki neden?
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Wham-O, 1958 yılında Marlex adlı bir plastikten ürettiği çemberlere “Hula-Hoop” adını vererek dünya çapında bir çılgınlık başlattı. ABD’de tanesi 1,98 dolara satılan hulahoplardan yalnızca dört ay içinde 25 milyon adet satıldı.
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Türkiye, bu modayla 1958’in sonunda tanıştı. Beyoğlu’nda bir mağaza, plastik hulahopları tanıtmak için dansözlü bir etkinlik düzenledi ve ürünleri kısa sürede tüketti. Talep o kadar fazlaydı ki Türkiye’de yerel üretim başladı.
1959 yılının ilk aylarında İstanbul sokakları hulahop çevirenlerle dolup taşıyordu. O kadar ki bazı semtlerde trafiğin aksamasına neden oldu.
Bu durum İstanbul Valiliği’nin dikkatini çekti. Kalabalıkların toplanıp izdihama yol açması gerekçesiyle cadde ve sokaklarda hulahop çevirmek yasaklandı.
Ancak yasak kararı eğlenceyi durdurmadı; gazinolarda hulahop gösterileri düzenleniyor, yarışmalar yapılıyor ve halk arasındaki popülaritesi giderek artıyordu.
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Hulahop, popülaritesinin yanında çeşitli kazalar ve tartışmalarla da gündeme geldi. Ankara’da bir Amerikalı askerin kızı, saatlerce hulahop çevirdikten sonra diyafram yırtılması nedeniyle hayatını kaybetti.
Gaziantep’te hamile bir kadın doğum yaparken, Mersin’de bir mağaza çalışanı ürünü tanıtmak için hulahop çevirirken bayıldı. Bu tür olaylar, İçişleri Bakanlığı’nı harekete geçirdi.
Türkiye, hulahopu yasaklayan tek ülke değildi. Japonya, “uygunsuz kalça hareketleri” gerekçesiyle hulahopu tamamen yasaklarken, Sovyetler Birliği oyuncağı “Amerikan kültürünün boş bir temsilcisi” olarak gördü ve bu nedenle ülke çapında kullanımı yasakladı.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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