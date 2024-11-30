Osmanlı Döneminde Padişahların Hacca Gitmemesinin Ardındaki Sebep Neydi?

Osmanlı padişahlarının neden hacca gitmediği, yıllardır tartışılan ilginç bir konu. Kutsal topraklara olan bağlılıkları bilinse de padişahlar, bu ibadeti yerine getirmekten kaçındılar. Aslında bu kararlarının ardında, yalnızca dini değil, siyasi ve askeri sebepler de bulunuyor. Hac gibi uzun bir yolculuk, imparatorluğun yönetim sistemine uymuyordu. Ancak padişahlar, kutsal topraklara gönderdikleri vekiller ve sembolik emanetlerle bu bağlılığı farklı yollarla sürdürdüler.

Kaynak: Murat Bardakçı