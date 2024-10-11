Osmanlı'da Kadın Yöneticler, Haremde Niye Bile Bile Taşlıkta Cin Var Yalanını Yaymıştı?

Topkapı Sarayı'nın Harem’i her zaman sırlarla dolu, gizemli bir dünya olmuştur. Fakat bu gizemlerin en ilginci belki de 'Cinler Sofası' adıyla bilinen ve geceleri cinlerin toplandığı söylenen o garip alan.

Peki, bu hikaye sadece korku yaratmak için mi anlatıldı, yoksa ardında çok daha akıllıca bir plan mı vardı?

Kaynak: Talha Uğurluel