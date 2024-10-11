Osmanlı'da Kadın Yöneticler, Haremde Niye Bile Bile Taşlıkta Cin Var Yalanını Yaymıştı?
Osmanlı'da Kadın Yöneticler, Haremde Niye Bile Bile Taşlıkta Cin Var Yalanını Yaymıştı?
Topkapı Sarayı'nın Harem’i her zaman sırlarla dolu, gizemli bir dünya olmuştur. Fakat bu gizemlerin en ilginci belki de 'Cinler Sofası' adıyla bilinen ve geceleri cinlerin toplandığı söylenen o garip alan.
Peki, bu hikaye sadece korku yaratmak için mi anlatıldı, yoksa ardında çok daha akıllıca bir plan mı vardı?
Kaynak: Talha Uğurluel
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cinler Sofası adından da anlaşılacağı üzere, Osmanlı Haremi’nde cinlerin geceleri toplandığı bir alan olarak biliniyordu. Söylentiye göre hava karardığında cinler burada toplanır, düğünler yapar ve horon teperlerdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fakat buradan geçen bir insanı görürlerse, onu çarpmadan bırakmazlardı. Bu hikaye o kadar gerçek kabul edilmişti ki, harem halkı hava karardıktan sonra Cinler Sofası’ndan geçmeye cesaret edemiyordu.
Ancak işin aslı çok daha farklıydı. Cinler Sofası denilen bu alan, haremdeki en stratejik yerlerden biriydi.
Etrafına dikkatle bakıldığında hemen yanında padişahın haz odası, Altın Yol ve Hazine Kapısı bulunuyordu. Yani bu "cinler" aslında hazineleri koruyan görünmez bekçilerdi!
Harem’deki kadın yöneticiler, değerli hazineleri korumanın bir yolunu bulmak zorundaydılar. Gece vakti el ayak çekildiğinde, gözler yorgun düştüğünde, kötü niyetli kişiler haremin bu zenginliklerine göz dikebilirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gündüzleri herkesin dikkatli olduğu bu ortam, geceleri çok daha savunmasız hale geliyordu. Hırsızlığı önlemenin en etkili yolu ise, harem halkını geceleri bu bölgelerden uzak tutmaktı.
Cinler Sofası hikayesi işte tam da bu noktada devreye girdi. Kadın yöneticiler, cinlerin burada toplandığına ve geceleri kimsenin bu alana yaklaşmaması gerektiğine dair bir söylenti yaydılar.
Sonuç? Herkes bu korkutucu hikayeye inandı ve hava karardıktan sonra stratejik noktalardan uzak durdu. Böylece haremdeki değerli hazinelere kem gözle bakan kimse olamadı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın