Osmanlı'nın İçinde İngilizlere Casusluk Yapan Yahudi Örgütün Lideri Sara Aaronsohn’un Karanlık Hikayesi

I. Dünya Savaşı'nın kaotik atmosferinde Osmanlı İmparatorluğu'nun içine sızan bir casusluk örgütü vardı: NİLİ. Bu örgüt Osmanlı'nın iç işleyişine dair kritik bilgileri toplamak için İngilizlerle iş birliği yapıyordu. Örgütün lideri Sara Aaronsohn bu süreçte pek çok askeri sır ele geçirerek Osmanlı ordusuna ağır kayıplar verdirmişti. Peki kimdir bu Sara Aaronsohn? Gelin bu hikayeye yakından bakalım...

Kaynak