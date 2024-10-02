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Osmanlı'nın İçinde İngilizlere Casusluk Yapan Yahudi Örgütün Lideri Sara Aaronsohn’un Karanlık Hikayesi

Osmanlı'nın İçinde İngilizlere Casusluk Yapan Yahudi Örgütün Lideri Sara Aaronsohn’un Karanlık Hikayesi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
02.10.2024 - 19:00

I. Dünya Savaşı'nın kaotik atmosferinde Osmanlı İmparatorluğu'nun içine sızan bir casusluk örgütü vardı: NİLİ. Bu örgüt Osmanlı'nın iç işleyişine dair kritik bilgileri toplamak için İngilizlerle iş birliği yapıyordu. Örgütün lideri Sara Aaronsohn bu süreçte pek çok askeri sır ele geçirerek Osmanlı ordusuna ağır kayıplar verdirmişti. Peki kimdir bu Sara Aaronsohn? Gelin bu hikayeye yakından bakalım...

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Romanya kökenli Siyonist bir ailenin kızı olan Sara, erkek egemen bir savaş ortamında stratejik hamleleri ve gizli faaliyetleriyle dikkat çekiyordu.

Romanya kökenli Siyonist bir ailenin kızı olan Sara, erkek egemen bir savaş ortamında stratejik hamleleri ve gizli faaliyetleriyle dikkat çekiyordu.

Örgütün üç önde gelen kadrosu- Yosef Lishansky, Sara Aaronsohn ve Lyova Shneerson

NİLİ kadın ajanları kullanarak Osmanlı subaylarının askeri yetenekleri ve fiziksel özellikleri hakkında kritik bilgiler topluyordu.

NİLİ kadın ajanları kullanarak Osmanlı subaylarının askeri yetenekleri ve fiziksel özellikleri hakkında kritik bilgiler topluyordu.

Bu bilgiler, özellikle Gazze’deki Osmanlı kuvvetlerinin savunma planlarını etkileyerek İngilizlerin başarılı operasyonlarına zemin hazırlıyordu.

Bu bilgiler, özellikle Gazze’deki Osmanlı kuvvetlerinin savunma planlarını etkileyerek İngilizlerin başarılı operasyonlarına zemin hazırlıyordu.

Sara, Cemal Paşa gibi yüksek rütbeli Osmanlı yetkililerinden bilgi almakta ustaydı. Onun liderliğinde NİLİ savaşın seyrini değiştirecek kadar önemli bilgilere ulaşmayı başardı.

Sara, Cemal Paşa gibi yüksek rütbeli Osmanlı yetkililerinden bilgi almakta ustaydı. Onun liderliğinde NİLİ savaşın seyrini değiştirecek kadar önemli bilgilere ulaşmayı başardı.

Ahmet Cemal Paşa’nın Gazze’ye yönelik saldırılarıyla ilgili stratejik bilgilerin doğru zamanda elde edilmesi, İngilizlerin savaş planlarını belirlemesinde büyük rol oynamıştı.

Ahmet Cemal Paşa’nın Gazze’ye yönelik saldırılarıyla ilgili stratejik bilgilerin doğru zamanda elde edilmesi, İngilizlerin savaş planlarını belirlemesinde büyük rol oynamıştı.

Örgütü kardeşleriyle birlikte kuran Aaron Aaronsohn

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NİLİ Osmanlı istihbaratının dikkatini çekmekte zorlanıyordu. İlk şüpheler Sara’nın eski eşi Hayim Abraham’ın faaliyetleri üzerinden oluştu.

NİLİ Osmanlı istihbaratının dikkatini çekmekte zorlanıyordu. İlk şüpheler Sara’nın eski eşi Hayim Abraham’ın faaliyetleri üzerinden oluştu.

Örgüt rüşvet ve yalanlarla bürokrasiye sızmayı başarmış bu sayede dikkatleri üzerine çekmemişti.

Örgüt rüşvet ve yalanlarla bürokrasiye sızmayı başarmış bu sayede dikkatleri üzerine çekmemişti.

Sara Aaronsohn ile tüccar eşi Haim Avraham

Ancak her casusluk hikayesinde olduğu gibi tehlike hiç bitmedi. Ancak Sara'nın yakalanması ve beraberinde intiharı NİLİ’nin sonunu getiren olaylar zincirini tetikledi.

Ancak her casusluk hikayesinde olduğu gibi tehlike hiç bitmedi. Ancak Sara'nın yakalanması ve beraberinde intiharı NİLİ’nin sonunu getiren olaylar zincirini tetikledi.

Bu durum Osmanlı güçlerinin stratejilerini daha da zayıflatarak İngilizlerin bölgedeki hakimiyetini artırdı. İngilizler için, Sara’nın Gazze Operasyonu’yla ilgili kritik bilgileri zamanında iletmesi stratejik bir avantaj sağlamıştı.

Bu durum Osmanlı güçlerinin stratejilerini daha da zayıflatarak İngilizlerin bölgedeki hakimiyetini artırdı. İngilizler için, Sara’nın Gazze Operasyonu’yla ilgili kritik bilgileri zamanında iletmesi stratejik bir avantaj sağlamıştı.

NİLİ’nin çöküşüyle birlikte İngilizler Filistin Cephesi’nde daha iyi bir koordinasyon sağlamış ve Osmanlı güçlerine karşı üstünlük kazanmıştı. Bu süreç, bölgedeki güç dengesini değiştirmiş ve daha sonraki dönemlerde İsrail’in kuruluşuna giden yolu hazırlamıştır.

NİLİ’nin çöküşüyle birlikte İngilizler Filistin Cephesi’nde daha iyi bir koordinasyon sağlamış ve Osmanlı güçlerine karşı üstünlük kazanmıştı. Bu süreç, bölgedeki güç dengesini değiştirmiş ve daha sonraki dönemlerde İsrail’in kuruluşuna giden yolu hazırlamıştır.
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Bu örgütün eylemleri hem savaşın seyrini değiştiren bir olay olarak tarihe geçti hem de uluslararası ilişkilerdeki güç dengesinin nasıl sarsılabileceğine dair önemli bir örnek sundu.

Bu örgütün eylemleri hem savaşın seyrini değiştiren bir olay olarak tarihe geçti hem de uluslararası ilişkilerdeki güç dengesinin nasıl sarsılabileceğine dair önemli bir örnek sundu.

Aoron Aaronsohn

NİLİ'nin varlığı savaşın içindeki karmaşayı ve stratejik hesapların tehlikelerini gözler önüne sererken, bölgedeki geleceği de derinden etkileyen bir sürecin başlangıcını oluşturdu.

NİLİ'nin varlığı savaşın içindeki karmaşayı ve stratejik hesapların tehlikelerini gözler önüne sererken, bölgedeki geleceği de derinden etkileyen bir sürecin başlangıcını oluşturdu.

Cemal Paşa

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