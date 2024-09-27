Osmanlı Döneminde Yaşanan ve Takvim-i Vekayi’ye de Konu Olan Tüyler Ürpertici ''Vampir'' Hadisesi

1833 yılında Bulgaristan’ın Tırnova kasabasında yaşanan “vampir” hadisesini hiç duymuş muydunuz? Osmanlı halkının tüylerini ürperten bir korku hikayesi, tarihin sayfalarına da yazıldı. Cadılar ve hortlaklarla dolu gecelerde yaşanan olaylar toplumsal bir histeri yaratarak dönemin psikolojisini derinden etkiledi. Gelin o hikayeye birlikte bir daha bakalım...

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