Afrika'da Portekizlilerle Mücadele Ederken Yamyamların Avı Haline Gelen Osmanlı Askerlerinin Korkunç Akıbeti

Osmanlı döneminde binlerce askerin Doğu Afrika'daki Mombasa Muharebesi'nde yamyam Zimba Kabilesi tarafından canice katledildiğini biliyor muydunuz? 1589’da Portekizlilerin iş birliği sonucu yaşanan bu trajik olay sonucunda Osmanlı'nın bölgedeki etkinliği büyük bir darbe alırken tarihe de en karanlık dönemlerden biri olarak geçti. İşte Osmanlı askerlerinin makus kaderini belirleyen olayın detayları...

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