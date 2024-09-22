Afrika'da Portekizlilerle Mücadele Ederken Yamyamların Avı Haline Gelen Osmanlı Askerlerinin Korkunç Akıbeti
Afrika'da Portekizlilerle Mücadele Ederken Yamyamların Avı Haline Gelen Osmanlı Askerlerinin Korkunç Akıbeti
Osmanlı döneminde binlerce askerin Doğu Afrika'daki Mombasa Muharebesi'nde yamyam Zimba Kabilesi tarafından canice katledildiğini biliyor muydunuz? 1589’da Portekizlilerin iş birliği sonucu yaşanan bu trajik olay sonucunda Osmanlı'nın bölgedeki etkinliği büyük bir darbe alırken tarihe de en karanlık dönemlerden biri olarak geçti. İşte Osmanlı askerlerinin makus kaderini belirleyen olayın detayları...
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Osmanlı'nın Doğu Afrika’daki etkisini sona erdiren, bununla da kalmayıp yamyam Zimba Kabilesi’nin acımasız saldırısıyla tarihe geçen Mombasa Muharebesi:
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Tarihte pek çok savaş var, ama bazıları var ki hikayeleri unutulmaz. İşte bu da onlardan biri. Belki Mombasa Muharebesi'nin adını daha önce duymadınız, ama kesinlikle ilginizi çekecek bir olay.
16. yüzyıl Osmanlı Devleti'nin denizlerdeki gücünü artırdığı bir dönemdi. Bu dönemde Osmanlı Devleti hem askeri gücünü hem de ticaret yollarını kontrol altına almak için Hint Okyanusu’na açılmıştı.
Portekizliler ise bu bölgelerde oldukça güçlüydü ve zulümleriyle tanınıyorlardı. Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman döneminde Osmanlılar bu bölgeye adım attı, özellikle de Somalili ve Kenyalı Müslümanlardan destek alarak.
1585’te Emir Ali Bey komutasındaki Osmanlı filosu Mombasa’ya ulaşarak Portekiz etkisini kırmak için harekete geçti. İlk sefer başarılı olmuştu ama ikinci seferde yani 1589’da işler pek de yolunda gitmedi.
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Portekizliler bu sefer yamyam olarak bilinen Zimba Kabilesi ile işbirliği yapmışlardı. Yamyamlar ormanın derinliklerinden Osmanlı askerlerinin üzerine saldıracaklardı.
Emir Ali Bey, denizden Portekiz saldırısına hazırlıklıydı ama karadan gelen bu tehlikeyi göz ardı etmişti. 5 Mart 1589’da, Osmanlı donanması birden bire 18 parçalık bir Portekiz filosuyla karşı karşıya kaldı. Yamyamlar da bir anda saldırıya geçerek Osmanlı askerlerini kuşattı.
Sonuç olarak, Osmanlılar ağır kayıplar verdi ve Mombasa’yı kaybettiler. Emir Ali Bey esir alındı ve Lizbon’a götürüldü. Bu olayın en korkunç kısmı ise Osmanlı askerlerinin yamyamlar tarafından yakalanmasıydı.
Tarihçi Yılmaz Öztuna'nın belirttiğine göre, Türk leventleri Zimba kabilesi tarafından yakalanıp pişirilip yenildi. Hiçbir Osmanlı askerinden haber alınamadı, kimisi köle olarak yaşamına devam etti, kimisi ise bu vahşi kabilelerin kurbanı oldu.
Sonuç olarak Mombasa Muharebesi Osmanlı’nın Doğu Afrika’daki varlığının sona ermesine neden oldu. Bu trajik olay, tarihte benzeri görülmemiş bir sondu ve Osmanlı askerleri için umutsuz bir son demekti.
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Doğu Afrika’da Türkler adlı yazısında savaşın tüyler ürperten sonucunu anlatan Öztuna şu cümleleri kullandı:
''5 Mart 1589’da Portekiz donanması, Mombasa’ya girdi. Baskına uğrayan Türk filosu yakıldı. Mombasa, Türkler’den alındı. Ali Bey esir edildi ve Lizbon’a götürüldü. Türk levendleri, güneybatıya, Tanganyika içerilerine kaçtılar. Fakat Güneydoğu Afrika’yı harabeye çeviren Bantu ırkından Zimbaslar’ın eline düştüler. Yamyam olan zımbasılar, Türk leventlerini kızartıp yediler.''
Gerçekten de tarihin bazı sayfaları ne kadar karanlık ve korkunç olabiliyor değil mi?
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