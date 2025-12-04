onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Cem Küçük'ten 30 Bin Liralık Seyyanen Zam Açıklaması

Cem Küçük'ten 30 Bin Liralık Seyyanen Zam Açıklaması

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
04.12.2025 - 13:48

Kamuda görev yapan bazı yöneticilere 30 bin TL'ye varan seyyanen zam öngören teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda götürüldü. Teklif TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek. Bu teklifle, kamudaki genel müdür, daire başkanları, kurum başkanları, il müdürleri, müfettiş ve uzmanların maaşlarına 30 bin TL'ye varan seyyanen zamlar yapılacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Teklife tepkiler de var.

Teklife tepkiler de var.

Ancak bu teklif bazıları tarafından özellikle müfettişler ve yetkili personelin özel sektöre geçmemesi için yapılan bir düzenleme olarak savunurken ücretlerde adaletsizlik olduğunu söyleyen akademisyenler, hukukçular ve diğer kamu çalışanları ise düzenlemeye tepkili. Ayrıca asgari ücret ve emekli maaşları için uzun görüşme maratonları sürerken tek seferde yapılan 30 bin liralık zam da 'kamuda tasarruf' söylemleriyle çelişkili görülüyor.

Cem Küçük de düzenlemeye tepkili isimler arasında;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın