Cem Küçük'ten 30 Bin Liralık Seyyanen Zam Açıklaması
Kamuda görev yapan bazı yöneticilere 30 bin TL'ye varan seyyanen zam öngören teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda götürüldü. Teklif TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek. Bu teklifle, kamudaki genel müdür, daire başkanları, kurum başkanları, il müdürleri, müfettiş ve uzmanların maaşlarına 30 bin TL'ye varan seyyanen zamlar yapılacak.
Teklife tepkiler de var.
Cem Küçük de düzenlemeye tepkili isimler arasında;
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
