Kahve Seçimlerin Seninle İlgili Neler Söylüyor?

Sen hayatı kendi kurallarınla yönetmeyi seven, güçlü ve kararlı bir kişiliksin. İnsanlar senin yanında neyi nasıl yapacağını bilir; sen söylediğin sözün arkasında durursun ve gereksiz tartışmalara girmeden net kararlar alırsın. Sert görünmen, aslında adalet anlayışından kaynaklanır; haksızlığa tahammül edemezsin ve doğru olanı yapmayı her zaman önceliklendirirsin. Kararlılık, liderlik, sorumluluk bilinci, adalet ve disiplin senin en belirgin özelliklerin. İnsanlar sana güvenir, çünkü sözünü tutar ve verdiğin kararların arkasında durursun. Sert tavrın, bazen başkalarının duygularını göz ardı ettiğin izlenimi verebilir. Esneklik ve sabır konusunda zaman zaman zorlanabilirsin. İlişkilerde netlik ve dürüstlük ararsın. Karşındakinin de sınırlarını belirlemesi ve senin kurallarına saygı göstermesi önemlidir. Drama ve belirsizlik seni yorar.Gücünü ve kararlılığını korurken, bazen küçük esneklikler ve anlayış eklemek ilişkilerini daha güçlü kılar. Sertliğinle saygı topluyorsun, ama yumuşak bir dokunuş hayatın tadını artırır.