Kahve Seçimlerin Seninle İlgili Neler Söylüyor?

Tuğba Karakoç
04.12.2025 - 11:20

Herkes kahve içer ama kimse kahveyi aynı şekilde sevmez. Bazıları sütlü tatların yumuşaklığında kaybolurken bazıları espresso’nun sertliğinde kendini bulur. Bu testte sana birbirine çok benzeyen ama aslında ufak detaylarla ruhunu ele veren kahveleri sunuyoruz! Her seçimin senin kişilik özelliklerini, hayata bakışını, ilişki tarzını ve gizli huylarını ele veriyor. Hazırsan, kahve seçimlerinin seni nasıl anlattığını keşfetme zamanı!

Haydi başlayalım!

1. Latte mi, Flat White mı?

2. Türk kahvesi mi, Espresso mu?

3. Mocha mı, Cappuccino mu?

4. Filtre kahve mi, Americano mu?

5. Cold Brew mü, Iced Americano mu?

6. Affogato mu, Frappuccino mu?

7. Kahve içerken tercihin soğuk mudur, sıcak mı?

8. Bir kahvede en önemli olan şey nedir?

9. Son olarak, take away mi tercih edersin fincan mı?

Sakin ve Uyumlu

Sen hayatın temposuna ayak uydurmak yerine, etrafın ritmine uyum sağlamayı tercih eden birisin. Sakinliğin, etrafındaki insanlara güven verir; çoğu kişi senin yanında kendini rahat hisseder. Ani kararlar vermekten hoşlanmaz, her adımını düşünür ve adeta hayatı yavaş yavaş, sindire sindire yaşarsın. İnsan ilişkilerinde uyumlu ve anlayışlısın; kriz anlarında soğukkanlılığını koruyorsun; detaylara dikkat ederek sorunları önceden fark edebilirsin. Fazla temkinli olabilirsin; bazen fırsatları kaçırmana ya da değişime geç adapte olmana yol açabilir. Sen ilişkilerde güven ve huzur ararsın. Ani tepkilerden ve dramatik sürprizlerden uzak durmak senin için önemlidir. Karşı tarafın da senin sakinliğine saygı göstermesi gerekir.Arada sırada rutinin dışına çıkıp küçük sürprizlere izin ver. Sakin ruhunla, bu deneyimlerden de keyif alabilirsin.

Kararlı ve Keskin

Sen hayatı kendi kurallarınla yönetmeyi seven, güçlü ve kararlı bir kişiliksin. İnsanlar senin yanında neyi nasıl yapacağını bilir; sen söylediğin sözün arkasında durursun ve gereksiz tartışmalara girmeden net kararlar alırsın. Sert görünmen, aslında adalet anlayışından kaynaklanır; haksızlığa tahammül edemezsin ve doğru olanı yapmayı her zaman önceliklendirirsin. Kararlılık, liderlik, sorumluluk bilinci, adalet ve disiplin senin en belirgin özelliklerin. İnsanlar sana güvenir, çünkü sözünü tutar ve verdiğin kararların arkasında durursun. Sert tavrın, bazen başkalarının duygularını göz ardı ettiğin izlenimi verebilir. Esneklik ve sabır konusunda zaman zaman zorlanabilirsin. İlişkilerde netlik ve dürüstlük ararsın. Karşındakinin de sınırlarını belirlemesi ve senin kurallarına saygı göstermesi önemlidir. Drama ve belirsizlik seni yorar.Gücünü ve kararlılığını korurken, bazen küçük esneklikler ve anlayış eklemek ilişkilerini daha güçlü kılar. Sertliğinle saygı topluyorsun, ama yumuşak bir dokunuş hayatın tadını artırır.

