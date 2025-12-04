Kahve Seçimlerin Seninle İlgili Neler Söylüyor?
Herkes kahve içer ama kimse kahveyi aynı şekilde sevmez. Bazıları sütlü tatların yumuşaklığında kaybolurken bazıları espresso’nun sertliğinde kendini bulur. Bu testte sana birbirine çok benzeyen ama aslında ufak detaylarla ruhunu ele veren kahveleri sunuyoruz! Her seçimin senin kişilik özelliklerini, hayata bakışını, ilişki tarzını ve gizli huylarını ele veriyor. Hazırsan, kahve seçimlerinin seni nasıl anlattığını keşfetme zamanı!
Haydi başlayalım!
1. Latte mi, Flat White mı?
2. Türk kahvesi mi, Espresso mu?
3. Mocha mı, Cappuccino mu?
4. Filtre kahve mi, Americano mu?
5. Cold Brew mü, Iced Americano mu?
6. Affogato mu, Frappuccino mu?
7. Kahve içerken tercihin soğuk mudur, sıcak mı?
8. Bir kahvede en önemli olan şey nedir?
9. Son olarak, take away mi tercih edersin fincan mı?
Sakin ve Uyumlu
Kararlı ve Keskin
