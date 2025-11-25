onedio
article/comments
article/share
Bu Davranışları Yapıyorsan Kaçınma Kişilik Bozukluğun Olabilir!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
25.11.2025 - 10:04

Hepimiz zaman zaman insanlarla iletişim kurarken zorlanabilir, eleştiriden çekinebilir veya sosyal ortamlarda kaygı hissedebiliriz. Ancak bazı davranışlar daha derine işleyen ve sürekli kendini tekrar eden bir örüntü hâline geliyorsa, bu durum kaçınma yönelimli bir kişilik yapısının sinyallerini verebilir. Bu test, kendinizi yargılamanız için değil, farkındalık kazanmanız için hazırlandı.

Hazırsan başlayalım!

Aşağıdaki davranışlardan hangileri seni yansıtıyor?

Eğer seçmek istediğin tüm şıkları seçtiysen.
Sonucu görmek için yandaki butona tıkla!

Sıkıntılı bir durum yok!

Bu aralık, sosyal ilişkilerde zaman zaman zorlandığını ama bu zorlanmanın hayatını belirleyen güçlü bir kalıba dönüşmediğini gösteriyor. Bazen insanlar seni yanlış anlasın istemediğin için geri çekilebiliyor, bazen de eleştiri seni olduğundan fazla etkileyebiliyor olabilir. Ancak bunlar çoğu insanın zaman zaman yaşadığı, günlük hayatı büyük ölçüde sınırlamayan davranışlardır. Bu düşük kaçınma düzeyi, iç dünyanı yormayan ama seni dikkatli ve temkinli kılan bir yapı sunuyor. İnsanlarla iletişim kurarken temkinli davranman aslında seni güçlendirebilir; çünkü duyarlı ve farkındalığı yüksek avantajlı bir yan oluşturur. Sosyal ilişkilerinde güven olduğunda derin bağlar kurabilen bir yapıya sahipsin.

Kaçtığın zamanlar olmuyor değil..

Bu aralıkta çıkan sonuçlar, kaçınma yönelimli davranışların artık düzenli olarak kendini gösterdiğini düşündürüyor. İnsanların seni nasıl algıladığı konusunda hassassın ve bu hassasiyet zaman zaman sosyal ilişkilerinin önüne bir bariyer olarak geçebiliyor. Yeni ortamlara girmekte zorlanmak veya reddedilme ihtimalinden çekinmek gibi duygular senin için sık karşılaşılan durumlar olabilir. Buna rağmen iç dünyanda güçlü bir ilişki isteği de var. Aslında sen insanlardan uzak durmak istemiyorsun; sadece zarar görmemek ve yanlış anlaşılmamak için kendini koruyorsun. Bu koruyucu zırh, bazen gereklidir ama uzun vadede seni yalnızlaştırabilir. Yine de farkındalık yarattığında ve küçük adımlar atmaya başladığında gelişim için muhteşem bir potansiyelin var.

Sen baya baya her şeyden kaçıyorsun!

Bu aralık, kaçınma yönelimli davranışların senin sosyal hayatının büyük kısmını şekillendirdiğini gösteriyor olabilir. Reddedilme korkusu, yanlış anlaşılma kaygısı veya eleştiriden kaçınma gibi durumlar seni sık sık geri çekiliyor olabilir. İlişkilerde yakınlık kurmak istediğin hâlde adım atamamak ya da insanlara güvenmekte zorlanmak zamanla yıpratıcı hâle gelebilir. Bunun en önemli yanı, içsel kırılganlığının dışarıdan görülmeyen bir duvar örmesi. Aslında çok güçlü bir empatiye, zarif bir iç dünyaya ve hassas bir duyarlılığa sahipsin; ancak bu değerli nitelikler, kaygı bariyerlerinin arkasında saklanıyor olabilir. Bu da seni dış dünyaya karşı temkinli, hatta çekingen davranmaya itiyor.

Kaçmadığın bir an bile yok!

Bu aralık, kaçınma kişilik bozukluğuna oldukça yakın bir örüntüyü işaret ediyor olabilir. Sosyal ortamlardan güçlü şekilde uzak durma, eleştiriden yoğun korkma, reddedilme ihtimalini felaket gibi hissetme veya başkalarına karşı sürekli tetikte olma seni ciddi şekilde yoruyor olabilir. İnsanlarla yakınlık kurma isteğin olsa bile, yoğun kaygı ve kendini yetersiz görme duygusu bu adımları engelliyor. Bu davranış örüntüleri seni yalnızlaştırıyor gibi görünse de aslında içsel dünyanda çok büyük bir hassasiyet ve incelik taşıyorsun. Çok derin duygulara, güçlü bir empatiye ve kimseye zarar vermemeyi amaçlayan yumuşacık bir kalbe sahipsin. Ancak bu duygusal hassasiyet, zaman zaman kendini koruma içgüdünle birleşince dış dünyaya karşı sert bir duvar örüyor.

