Bu Davranışları Yapıyorsan Kaçınma Kişilik Bozukluğun Olabilir!

Bu aralıkta çıkan sonuçlar, kaçınma yönelimli davranışların artık düzenli olarak kendini gösterdiğini düşündürüyor. İnsanların seni nasıl algıladığı konusunda hassassın ve bu hassasiyet zaman zaman sosyal ilişkilerinin önüne bir bariyer olarak geçebiliyor. Yeni ortamlara girmekte zorlanmak veya reddedilme ihtimalinden çekinmek gibi duygular senin için sık karşılaşılan durumlar olabilir. Buna rağmen iç dünyanda güçlü bir ilişki isteği de var. Aslında sen insanlardan uzak durmak istemiyorsun; sadece zarar görmemek ve yanlış anlaşılmamak için kendini koruyorsun. Bu koruyucu zırh, bazen gereklidir ama uzun vadede seni yalnızlaştırabilir. Yine de farkındalık yarattığında ve küçük adımlar atmaya başladığında gelişim için muhteşem bir potansiyelin var.