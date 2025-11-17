onedio
Davranışlarının Altında Hangi Kişilik Yapısı Saklı?

Tuğba Karakoç
17.11.2025 - 06:14

Hepimizin belirli davranış kalıpları, hassasiyetleri ve dünyayı algılama biçimleri var. Ancak bazı kişilerde bu eğilimler daha baskın ve karakteri yönlendiren bir hale gelebiliyor. Bu test, senin gündelik davranışların, ilişki biçimlerin ve olaylara verdiğin tepkiler üzerinden hangi kişilik eğilimine daha yakın olduğunu anlamanı sağlayacak. Sorulara içinden geldiği gibi dürüstçe yanıt ver; en sonunda kendini şaşırtan bir sonuç görebilirsin. 

Hazırsan başlayalım!

1. Cinsiyetini seçerek başla!

2. Arkadaşlıklarını nasıl tanımlarsın?

3. Tartışma sırasında genelde ne yaparsın?

4. Birinin sana yanlış yaptığını düşündüğünde…

5. Aşk senin için?

6. Bir ilişkin bitince ne hissedersin?

7. Kendini tek kelimeyle?

8. Birinin sana sürpriz yapması?

9. Hata yaptığında ilk ne düşünürsün?

10. Kıskançlık seviyen?

Borderline Kişilik Bozukluğu

Bu sonuç, senin duygularını oldukça yoğun ve hızlı değişen bir biçimde yaşadığını gösteriyor. Araştırmalar, bu yapıya sahip insanların özellikle ilişki ve benlik algısı konularında dalgalanmalar yaşayabildiğini ortaya koyar. Sevgi ve reddedilme algısı sende çok güçlü olduğu için, sosyal ilişkiler senin için hem çok değerli hem de yorucu olabilir. Psikodinamik açıdan bakıldığında, temel ihtiyaçların karşılanmadığı erken dönem deneyimler, “terk edilme korkusu” ve “değersizlik hissi” şeklinde kendini gösterebilir. Bu nedenle sevgi gördüğünde aşırı yakınlaşabilir, hayal kırıklığı yaşadığında ise yoğun öfke veya çökkünlük hissedebilirsin. Bilişsel süreçlerde ise “çok hızlı genelleme” ve “aşırı duygusal yorumlama” dikkat çeker. Duyguların fazla olması bir kusur değil işlendiğinde çok güçlü bir empati ve sezgi kaynağıdır.

Kaçınmacı ve Sosyal Hassasiyet Eğilimi

Sen, duygusal incinmeye karşı yüksek duyarlılığa sahip bir yapıya sahipsin. Bu nedenle duygularını ifade ederken temkinli davranır, ilişkilerde mesafeni korur ve genellikle kendi iç dünyana çekilirsin. Bu durum çoğu zaman Kaçınmacı Kişilik Örüntüsü ile ilişkilendirilir.Bilimsel olarak, bu eğilime sahip kişiler reddedilme ihtimaline karşı aşırı tetikte oldukları için ilişkilere girerken kendilerini frenlerler. Bu içe kapanıklığın temelinde sosyal isteksizlik değil, “yanlış anlaşılma ve incinme korkusu” vardır. Dışarıdan soğuk görünsen de, içsel olarak yoğun bir duygusal derinliğe sahipsin.

Paranoid Eğilimine Yakınlık

Sen dünyayı temkinli, dikkatli ve analiz ederek deneyimleyen birisin. Güven konusunda acele etmezsin ve insanların niyetlerini gözlemleyerek anlamayı tercih edersin. Bu eğilim, Paranoid kişilik yapılanması ile ilişkilendirilen bir özelliktir. Psikolojik olarak bu yapıda kişiler, geçmişte yaşadıkları hayal kırıklıkları, ihanete uğramışlıklar ya da kontrol kaybı deneyimleri nedeniyle çevreye karşı yüksek düzeyde uyarılmış bir bilinçle yaklaşabilirler. Bu durum, tehdit algısının güçlü olmasına ve sosyal ilişkilerde yorucu bir tetikte olma durumuna yol açabilir.

Obsesif Kişilik Yapısına Yakınlık

Sen sistemli, düzenli ve olayları yönetmeye odaklı bir zihinsel işleyişe sahipsin. Planlama becerin yüksek ve belirsizlik seni rahatsız edebiliyor. Bu durum Obsesif-Kompulsif Kişilik Organizasyonu (OCPD) ile ilişkilendirilir (OKB ile karıştırılmamalı). Bilimsel yöntemde bu eğilime sahip kişiler, dünyayı “düzen ve sorumluluk” ilkeleri üzerinden anlamlandırır. Duygular bazen ikinci planda kalabilir; çünkü işlev, başarı ve kontrol senin için temel güven kaynağıdır. Bu durum üretkenlik ve kararlılık açısından güçlü bir avantajdır. Ancak, aynı zamanda esneklik ve spontane davranma konularında zorlanmalar görülebilir. Bilişsel Terapiler, mükemmeliyetçi düşünce kalıplarını esnetmeye, duygu ve ihtiyaçlarınla yeniden temas kurmana yardımcı olur. Bu yapının sağlıklı kullanımı seni güçlü, güvenilir ve istikrarlı bir birey yapar.

