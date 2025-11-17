Davranışlarının Altında Hangi Kişilik Yapısı Saklı?
Hepimizin belirli davranış kalıpları, hassasiyetleri ve dünyayı algılama biçimleri var. Ancak bazı kişilerde bu eğilimler daha baskın ve karakteri yönlendiren bir hale gelebiliyor. Bu test, senin gündelik davranışların, ilişki biçimlerin ve olaylara verdiğin tepkiler üzerinden hangi kişilik eğilimine daha yakın olduğunu anlamanı sağlayacak. Sorulara içinden geldiği gibi dürüstçe yanıt ver; en sonunda kendini şaşırtan bir sonuç görebilirsin.
Hazırsan başlayalım!
1. Cinsiyetini seçerek başla!
2. Arkadaşlıklarını nasıl tanımlarsın?
3. Tartışma sırasında genelde ne yaparsın?
4. Birinin sana yanlış yaptığını düşündüğünde…
5. Aşk senin için?
6. Bir ilişkin bitince ne hissedersin?
7. Kendini tek kelimeyle?
8. Birinin sana sürpriz yapması?
9. Hata yaptığında ilk ne düşünürsün?
10. Kıskançlık seviyen?
Borderline Kişilik Bozukluğu
Kaçınmacı ve Sosyal Hassasiyet Eğilimi
Paranoid Eğilimine Yakınlık
Obsesif Kişilik Yapısına Yakınlık
