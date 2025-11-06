onedio
Evet/Hayır Testine Göre Sapyoseksüel Olabilir misin?

Evet/Hayır Testine Göre Sapyoseksüel Olabilir misin?

Tuğba Karakoç
06.11.2025 - 16:01

Kimi insanlar için çekiciliğin kaynağı fiziksel görünüm değil, zeka, bilgi ve düşünme biçimidir.

Eğer birinin konuşma tarzı, düşünce derinliği veya entelektüel zekâsı seni fiziksel güzellikten daha çok etkiliyorsa, “sapyoseksüel” olabilirsin. Bu test, basit birkaç “Evet / Hayır” sorusuyla zeka temelli çekim eğilimini ölçmene yardımcı olacak.

Hazırsan başlayalım!

1. Birini çekici bulmam için onunla derin sohbetler edebilmem gerekir.

2. Karşımdakinin düşünce tarzı, görünüşünden çok daha ilgimi çeker.

3. İyi bir tartışma veya fikir alışverişi beni heyecanlandırır.

4. Birine olan ilgimi, düşüncelerinin saçmalığını fark ettikten sonra kaybettim.

5. Benim için önemli olan partnerimin boyunun/kilosundan çok mesleği/okuludur.

6. Sadece yüzeysel konuşmalar yapılan biriyle uzun süre ilgimi sürdüremem.

7. Çoğu zaman benden daha zeki olan partnerlere ilgi duyuyorum.

8. İyi görünümü takdir edebilirim, ancak uzun vadede biriyle ilgilenmemi sağlayan şey zekadır.

9. Bence birine 'sen akıllısın' demek en iyi iltifatlardan biri.

10. Farklı dilleri konuşabilen biri, son model arabası olan birinden daha çok çekicidir.

Evet, Sapyoseksüel Olabilirsin

Senin için çekicilik fizikselden çok zihinsel! Birine ilgi duymanın anahtarı, onun zeka düzeyi, konuşma biçimi, düşüncelerinin derinliği ve entelektüel enerjisi. Birinin seni etkilemesi için kas gücü, giyim tarzı veya dış görünümü değil, fikirlerinin seni büyülemesi gerekiyor. Zihinsel bağ kurabildiğinde, bu senin için fiziksel çekimden bile daha tatmin edici hale geliyor. Bu özellik, seni ilişkilerde daha seçici ve derin düşünen biri yapar. Yüzeysel ilgilerden kolay sıkılabilir, küçük sohbetlerden ziyade anlamlı konuşmalarla bağ kurmak isteyebilirsin. Zeka senin için bir tür “flört dili” gibi: seni etkileyen şey bir bakış değil, bir fikir olabilir. Unutma, sapyoseksüellik bir yönelimden çok, çekim biçimidir — kimini görünüm, kimini enerji, kimini zeka çeker. Senin için cevap belli: “Aklı çalışıyorsa, kalbim hızla atar.''

Hayır, Senin Çekim Biçimin Farklı

Zeka ve entelektüellik senin için çekici olabilir ama tek belirleyici unsur bu değil. Sen muhtemelen fiziksel kimya, duygusal bağ veya enerjik uyumu da önemsiyorsun. Bu da tamamen normal çekicilik çok katmanlıdır ve herkesin ilgisini çeken şey farklıdır. Belki birinin gülüşü, tarzı ya da ses tonu seni etkiliyor. Ya da zeka kadar empati, espri anlayışı, özgüven gibi yönlere de dikkat ediyorsun. Bu durumda senin çekim biçimin çok yönlü; hem duygusal hem fiziksel hem de zihinsel faktörlerden besleniyor. Yani, sapyoseksüel olmasan da zihinle kalp arasındaki dengeyi arayan birisin.

