Evet/Hayır Testine Göre Sapyoseksüel Olabilir misin?
Kimi insanlar için çekiciliğin kaynağı fiziksel görünüm değil, zeka, bilgi ve düşünme biçimidir.
Eğer birinin konuşma tarzı, düşünce derinliği veya entelektüel zekâsı seni fiziksel güzellikten daha çok etkiliyorsa, “sapyoseksüel” olabilirsin. Bu test, basit birkaç “Evet / Hayır” sorusuyla zeka temelli çekim eğilimini ölçmene yardımcı olacak.
Hazırsan başlayalım!
1. Birini çekici bulmam için onunla derin sohbetler edebilmem gerekir.
2. Karşımdakinin düşünce tarzı, görünüşünden çok daha ilgimi çeker.
3. İyi bir tartışma veya fikir alışverişi beni heyecanlandırır.
4. Birine olan ilgimi, düşüncelerinin saçmalığını fark ettikten sonra kaybettim.
5. Benim için önemli olan partnerimin boyunun/kilosundan çok mesleği/okuludur.
6. Sadece yüzeysel konuşmalar yapılan biriyle uzun süre ilgimi sürdüremem.
7. Çoğu zaman benden daha zeki olan partnerlere ilgi duyuyorum.
8. İyi görünümü takdir edebilirim, ancak uzun vadede biriyle ilgilenmemi sağlayan şey zekadır.
9. Bence birine 'sen akıllısın' demek en iyi iltifatlardan biri.
10. Farklı dilleri konuşabilen biri, son model arabası olan birinden daha çok çekicidir.
Evet, Sapyoseksüel Olabilirsin
Hayır, Senin Çekim Biçimin Farklı
