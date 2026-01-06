onedio
Fenerbahçe, Samsunspor’u Mağlup Ederek Finalde Galatasaray’ın Rakibi Oldu

Fenerbahçe, Samsunspor’u Mağlup Ederek Finalde Galatasaray’ın Rakibi Oldu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.01.2026 - 22:22

Fenerbahçe, bu sezon ilk kez yeni formatıyla düzenlenen Süper Kupa’da Samsunspor’u 2-0 mağlup ederek finale yükseldi. Süper Kupa finalinde ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, 10 Ocak Cumartesi günü saat 20.30’da oynanacak.

Fenerbahçe, Süper Kupa yarı final mücadelesinde Samsunspor engelini rahat geçti.

Fenerbahçe, Süper Kupa yarı final mücadelesinde Samsunspor engelini rahat geçti.

İlk yarıyı Kerem Aktürkoğlu’nun golüyle 1-0 önde kapatan Fenerbahçe, ikinci yarıda Duran ile bir gol daha buldu ve karşılaşma Fenerbahçe’nin 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Fenerbahçe’nin, Samsunspor’dan transfer ettiği Musaba karşılaşmada 2 asist yapmayı başardı.

Ayrıca Samsunspor’da Makoumbou, 77. dakikada doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Süper Kupa’da finale yükselen Fenerbahçe, Galatasaray’ın rakibi oldu. Galatasaray–Fenerbahçe finali, 10 Ocak Cumartesi günü saat 20.30’da oynanacak.

Yine paf takımıyla çıkıp sonra sahadan kaçmazsınız inş. 😀

roa

haydi Fenerbahçe'm💛💙🇹🇷

Ronayi

Dün bu saatlerde Gs Trabzon'u yendi ve haber olarak çıktı yine ve yorumlara üşüşen FB'li hemen hemen yoktu. Şimdi burda Gs'lileri görünce gülüyorum, nedir bu... Devamını Gör

houseof

Aynı şeyi düşündüm. Nedir bu hazımsızlık, sürekli bir hakaret etme, laf sokmaya çalışma çabası. Bknz çamur, çirkef