Fenerbahçe, Samsunspor’u Mağlup Ederek Finalde Galatasaray’ın Rakibi Oldu
Fenerbahçe, bu sezon ilk kez yeni formatıyla düzenlenen Süper Kupa’da Samsunspor’u 2-0 mağlup ederek finale yükseldi. Süper Kupa finalinde ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, 10 Ocak Cumartesi günü saat 20.30’da oynanacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenerbahçe, Süper Kupa yarı final mücadelesinde Samsunspor engelini rahat geçti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Yine paf takımıyla çıkıp sonra sahadan kaçmazsınız inş. 😀
haydi Fenerbahçe'm💛💙🇹🇷
Dün bu saatlerde Gs Trabzon'u yendi ve haber olarak çıktı yine ve yorumlara üşüşen FB'li hemen hemen yoktu. Şimdi burda Gs'lileri görünce gülüyorum, nedir bu... Devamını Gör
Aynı şeyi düşündüm. Nedir bu hazımsızlık, sürekli bir hakaret etme, laf sokmaya çalışma çabası. Bknz çamur, çirkef