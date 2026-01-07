onedio
Yüzünün Son Haliyle Dikkat Çeken Seda Sayan'dan Eleştirilere Cevap!

Ecem Dalgıçoğlu
07.01.2026 - 08:42

Yılların efsane ismi Seda Sayan, müzikten televizyon sunuculuğuna uzanan kariyeri boyunca hep gündemde oldu. Sabahların Sultanı olarak yıllarca ekranların neşesi olan Sayan, şimdilerde “Her Şey Masada” programıyla izleyicilerle buluşuyor. Bu yeni formatta gündemden sağlığa, ilişkilerden yaşam tarzına kadar pek çok konuyu masaya yatıran Sayan, yine sunumuyla dikkat çekiyor.

Son olarak Enis Arıkan'ın programına konuk olan Seda Sayan yüzündeki değişimle dikkat çekmişti. Sayan gelen eleştiriler sonrası açıklamada bulundu.

Son günlerde magazin gündemini asıl meşgul eden konu Seda Sayan’ın Enis Arıkan’ın programına konuk olduğu bölümde yüzündeki “olağan dışı şişlik” oldu.

Özellikle sosyal medyada paylaşılan kesitlerde Sayan’ın yüz hatlarının olması gerektiğinden farklı, daha “şişkin” görünmesi sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. 

Videoların yayılmasıyla birlikte sosyal medya ikiye bölündü; bazı kullanıcılar estetikten kaynaklanan geçici bir şişlik olabileceğini düşünürken, bazıları doğrudan Sayan'ın estetik müdahalelerini eleştirdi.

Bu gelişmelerin ardından Sayan gündeme açıklık getirerek yüzündeki durumu “estetik işlem sonrası normal şişlik” olarak değerlendirdi.

