Davranışlarına Göre Bipolar Eğilimin Var mı?

Seçtiğin davranışlar, bipolar spektrumunda yer alan kişilerde sıklıkla görülen duygusal dalgalanmalara benzer özellikler taşıyor. Bu durum senin kesinlikle bipolar olduğun anlamına gelmez; ancak ruh halinin uçlarda gezindiği dönemler seni zorluyor olabilir. Bu farkındalık, profesyonel bir bakış açısına yönelmen için değerli bir sinyal. Bir psikiyatrist ya da psikologla görüşmek, bu döngüleri anlamanı ve yönetebilmeni sağlayabilir. Kendini suçlama — senin yaşadığın şey bir güçsüzlük değil, bir denge arayışı.