Davranışlarına Göre Bipolar Eğilimin Var mı?

Tuğba Karakoç
06.11.2025 - 15:01

Hepimiz zaman zaman iniş çıkışlar yaşarız… Ancak bazı insanların duygusal dalgalanmaları, gündelik ruh hali değişimlerinden biraz daha farklı olabilir. Bu test, kendinde fark ettiğin davranışlar üzerinden seni anlamaya yardımcı olmayı amaçlıyor.

Unutma: Bu bir tanı testi değil, sadece farkındalık kazandırmayı hedefleyen eğlenceli bir Onedio testi!

Aşağıdaki davranışlardan hangilerini kendinde sık sık gözlemliyorsun?

Duygusal Oynaklık Herkeste Olabilir

Zaman zaman ruh halinin değişmesi tamamen normal. Her insan stres, yorgunluk ya da çevresel etkiler nedeniyle iniş çıkışlar yaşar. Senin gösterdiğin belirtiler, genellikle günlük yaşamın doğal duygusal dalgalanmalarıyla sınırlı. Yine de kendini tanımak, ruh halindeki değişimleri fark etmek ve duygusal dengenin sınırlarını bilmek ilerideki olası zorlayıcı durumlara karşı güçlü kalmanı sağlar. Kendini yargılamak yerine, gözlemlemeyi sürdür!

Zaman Zaman Ruhsal Dalgalanmalar Yaşıyorsun

Duygusal olarak yoğun dönemlerden geçtiğin anlaşılıyor. Bu durum, bazen stresli dönemlerle ya da yaşam koşullarındaki değişimlerle tetiklenebilir. Ruh halin seni etkiliyorsa, bir süreliğine yavaşlamak, kendine zaman tanımak, gerekirse profesyonel destek almak iyi gelebilir. Bu, “bipolar” olduğun anlamına gelmez ama duygularını düzenlemeye ve yönetmeye biraz daha dikkat etmen gerekebilir. Unutma: Duygularını bastırmak yerine anlamak, en güçlü adımdır.

Bipolar Eğilim Belirtileri Görülebilir

Seçtiğin davranışlar, bipolar spektrumunda yer alan kişilerde sıklıkla görülen duygusal dalgalanmalara benzer özellikler taşıyor. Bu durum senin kesinlikle bipolar olduğun anlamına gelmez; ancak ruh halinin uçlarda gezindiği dönemler seni zorluyor olabilir. Bu farkındalık, profesyonel bir bakış açısına yönelmen için değerli bir sinyal. Bir psikiyatrist ya da psikologla görüşmek, bu döngüleri anlamanı ve yönetebilmeni sağlayabilir. Kendini suçlama — senin yaşadığın şey bir güçsüzlük değil, bir denge arayışı.

Bipolar Eğilimine Dair Güçlü İşaretler Var

Seçtiğin ifadeler, duygusal iniş çıkışlarının yoğun ve keskin olduğunu gösteriyor. Enerji patlamalarıyla tükenmişlik arasında sık gidip gelmek, düşüncelerinin hızla değişmesi, ani kararlar almak gibi belirtiler bipolar bozukluğa benzerlik gösterebilir.

Bu test bir tanı koymaz, ancak seni doğru bir adım atmaya teşvik edebilir: bir uzmandan destek almak. Psikolojik destek, bu döngüleri anlamanı, duygusal istikrarını korumanı ve yaşam kaliteni artırmanı sağlar.  Unutma, yardım istemek zayıflık değil; kendine gösterdiğin en büyük özendir.

