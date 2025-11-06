Davranışlarına Göre Bipolar Eğilimin Var mı?
Hepimiz zaman zaman iniş çıkışlar yaşarız… Ancak bazı insanların duygusal dalgalanmaları, gündelik ruh hali değişimlerinden biraz daha farklı olabilir. Bu test, kendinde fark ettiğin davranışlar üzerinden seni anlamaya yardımcı olmayı amaçlıyor.
Unutma: Bu bir tanı testi değil, sadece farkındalık kazandırmayı hedefleyen eğlenceli bir Onedio testi!
Aşağıdaki davranışlardan hangilerini kendinde sık sık gözlemliyorsun?
Duygusal Oynaklık Herkeste Olabilir
Zaman Zaman Ruhsal Dalgalanmalar Yaşıyorsun
Bipolar Eğilim Belirtileri Görülebilir
Bipolar Eğilimine Dair Güçlü İşaretler Var
