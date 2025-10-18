Psikolojine Göre Sen Yalnızlığa Ne Kadar Dayanabilirsin?
Yalnızlık… Kimi için huzurun en saf hali, kimi içinse katlanılması en zor duygulardan biri. Kimimiz kendiyle baş başa kalmaktan keyif alır, kimimiz ise sessizliği bir ceza gibi hisseder.
Peki sen hangi taraftasın? Bu test, yalnızlığa ne kadar dayanıklı olduğunu, kendi başınayken neler hissettiğini ve aslında iç dünyanda nasıl biri olduğunu ortaya çıkaracak.
Hazırsan başlayalım!
1. İlk olarak, kiminle yaşıyorsun?
2. Evde yalnız kaldığında ne yaparsın?
3. Arkadaş grubun tatile gider ama seni çağırmazsa?
4. Kendi başına kahve içmeye çıkmak fikri nasıl geliyor?
5. Uzun bir ilişkinin bitmesinden sonra ne yaparsın?
6. Hafta sonunu yalnız geçirmek zorundasın. Tepkin?
7. İnsan ilişkilerinde en çok neyi ararsın?
8. Nasıl bir sosyal çevreye sahipsin?
9. Aşağıdaki hobilerden hangisi sana daha yakın?
10. Son olarak, kendi kendine konuşur musun?
Yalnızlık senin zaten tercihin!
Sen kendine yetebiliyorsun!
Yalnızlığa karşı çok hassassın!
Sen yalnız yapamazsın!
