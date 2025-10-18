Psikolojine Göre Sen Yalnızlığa Ne Kadar Dayanabilirsin?

Yalnızlık… Kimi için huzurun en saf hali, kimi içinse katlanılması en zor duygulardan biri. Kimimiz kendiyle baş başa kalmaktan keyif alır, kimimiz ise sessizliği bir ceza gibi hisseder.

Peki sen hangi taraftasın? Bu test, yalnızlığa ne kadar dayanıklı olduğunu, kendi başınayken neler hissettiğini ve aslında iç dünyanda nasıl biri olduğunu ortaya çıkaracak.

Hazırsan başlayalım!