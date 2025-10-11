Duygularının Esiri misin Efendisi mi?

Sen duygularını tanıyor, onları bastırmadan ama taşkınlaştırmadan yaşıyorsun. Öfke geldiğinde nedenini sorguluyorsun, mutluluk geldiğinde şükrediyorsun. Bu, duygusal olgunluğun göstergesi. Zor duygulardan kaçmak yerine onları anlamaya çalışman, seni dengeli biri yapıyor. Hayatta hem mantığın hem kalbin arasında güzel bir köprü kurmuşsun. Senin için hissetmek zayıflık değil, bilgelik kaynağı. Duyguların senin kontrolünde ve bu sayede içsel huzur sana hiç de uzak değil.