Sen ve Senin Gibi İnsanların 3 Ortak Özelliği!
Her insanın kendine özgü bir enerjisi, düşünme şekli ve dünyayla kurduğu bir bağ var.
Ama bazı insanlar vardır ki birbirlerini hiç tanımasalar bile benzer duygulardan, korkulardan ve tutkularla hareket ederler. Bu testteki sorular, senin o “görünmeyen ortaklıklar” kümesini ortaya çıkaracak.
Hadi bakalım, sen ve senin gibilerin paylaştığı 3 temel özelliği öğrenmeye hazır mısın?
1. Günün sonunda seni en çok yoran şey ne olur?
2. Aşkta seni en çok korkutan şey?
3. Boş vaktini en çok nasıl geçirirsin?
4. Bir olay karşısında ilk tepkin nasıldır?
5. Hayatta en çok hangi duyguyu bastırıyorsun?
6. İnsan ilişkilerinde en çok değer verdiğin şey?
7. Hangi cümle seni en iyi anlatır?
8. Kendini hangi doğa unsuruna benzetirsin?
9. Hayatta en çok hangi cümleyi söylersin?
10. Son olarak, bir arkadaşında ne seni hemen soğutur?
Derin, Duygusal ve Sezgisel
Tutkulu, Cesur ve Kararlı
Sakin, Sabırlı ve Güvenilir
Zeki, Analitik ve Meraklı
