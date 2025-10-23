Stres, Anksiyete ve Depresyon Üçlüsünden Hangisi Sende Baskın?
Bazen yorgunluk, isteksizlik ya da kaygı hissettiğinde “Acaba bende bir şey mi var?” diye düşünürsün, değil mi? Bu ASD Testi (Anksiyete–Stres–Depresyon testi), ruh halini biraz daha iyi anlaman ve kendine dönüp bakman için hazırlandı. Elbette bu bir psikolojik teşhis değil, sadece sana şu anda içsel olarak nerede durduğunu gösterecek küçük bir farkındalık testi.
Hazırsan başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Normalde keyif aldığım şeylerden artık zevk almamaya başladım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Gün içinde kendimi sürekli gergin veya tedirgin hissediyorum.
3. Gelecekle ilgili umudum azaldı.
4. Uyku düzenim son zamanlarda bozuldu.
5. İnsanlarla vakit geçirmek bana eskisi kadar iyi gelmiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Zihnim sürekli bir şeyleri düşünmekten yoruluyor.
7. Küçük şeyler bile beni sinirlendirebiliyor.
8. Konsantre olmakta zorlanıyorum.
9. Bazen hiçbir şeyin anlamı yokmuş gibi hissediyorum.
10. Bazen duygularımı kontrol edemiyor, aniden ağlamak ya da öfkelenmek istiyorum.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ruhun Sessizce Yardım Çağrısı Yapıyor!
Zihnin Yorgun, Ruhun Dinlenmek İstiyor!
Zihnin Güçlü, Ruhun Dengede!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın