Stres, Anksiyete ve Depresyon Üçlüsünden Hangisi Sende Baskın?

Son zamanlarda içsel yükün dayanma sınırına yaklaşmış olabilir. Mutluluk, motivasyon ya da enerji… Hepsi sanki elinden yavaşça kaymış gibi hissediyorsun. Bu, seni zayıf değil insan yapıyor.

Depresyon, kaygı veya yoğun stres belirtileri hayatına fazlaca yerleşmiş olabilir. Artık kendi çabanla taşınamayacak kadar ağır hissediyorsan, bu yardım isteme zamanıdır. Bir psikologla konuşmak, duygularını paylaşmak, ruhuna “yalnız değilsin” demektir. Unutma: Yorgun olman seni kırık yapmaz sadece iyileşmeye ihtiyacın olduğunu gösterir. Ve iyileşmek, her zaman mümkündür.