Stres, Anksiyete ve Depresyon Üçlüsünden Hangisi Sende Baskın?

Stres, Anksiyete ve Depresyon Üçlüsünden Hangisi Sende Baskın?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
23.10.2025 - 12:06

Bazen yorgunluk, isteksizlik ya da kaygı hissettiğinde “Acaba bende bir şey mi var?” diye düşünürsün, değil mi? Bu ASD Testi (Anksiyete–Stres–Depresyon testi), ruh halini biraz daha iyi anlaman ve kendine dönüp bakman için hazırlandı. Elbette bu bir psikolojik teşhis değil, sadece sana şu anda içsel olarak nerede durduğunu gösterecek küçük bir farkındalık testi.

Hazırsan başlayalım!

1. Normalde keyif aldığım şeylerden artık zevk almamaya başladım.

2. Gün içinde kendimi sürekli gergin veya tedirgin hissediyorum.

3. Gelecekle ilgili umudum azaldı.

4. Uyku düzenim son zamanlarda bozuldu.

5. İnsanlarla vakit geçirmek bana eskisi kadar iyi gelmiyor.

6. Zihnim sürekli bir şeyleri düşünmekten yoruluyor.

7. Küçük şeyler bile beni sinirlendirebiliyor.

8. Konsantre olmakta zorlanıyorum.

9. Bazen hiçbir şeyin anlamı yokmuş gibi hissediyorum.

10. Bazen duygularımı kontrol edemiyor, aniden ağlamak ya da öfkelenmek istiyorum.

Ruhun Sessizce Yardım Çağrısı Yapıyor!

Son zamanlarda içsel yükün dayanma sınırına yaklaşmış olabilir. Mutluluk, motivasyon ya da enerji… Hepsi sanki elinden yavaşça kaymış gibi hissediyorsun. Bu, seni zayıf değil  insan yapıyor.

Depresyon, kaygı veya yoğun stres belirtileri hayatına fazlaca yerleşmiş olabilir. Artık kendi çabanla taşınamayacak kadar ağır hissediyorsan, bu yardım isteme zamanıdır. Bir psikologla konuşmak, duygularını paylaşmak, ruhuna “yalnız değilsin” demektir.  Unutma: Yorgun olman seni kırık yapmaz  sadece iyileşmeye ihtiyacın olduğunu gösterir. Ve iyileşmek, her zaman mümkündür.

Zihnin Yorgun, Ruhun Dinlenmek İstiyor!

Uzun süredir farkında olmadan çok şey taşımış gibisin. Stres ve kaygı, artık seni hem zihinsel hem duygusal olarak yormuş. Artık bazı şeylere hevesin kalmamış olabilir  ve bu tamamen insanca.

Biraz geri çekil, derin nefes al, zihninin üzerindeki ağırlığı indir. Her zaman güçlü olmak zorunda değilsin. Bazen sadece “durmak” bile yenilenmenin ilk adımıdır. Kendine iyi gelen şeyleri hatırla: doğa, müzik, sessizlik, dostluk… Ruhun sadece biraz dinlenmek istiyor.

Zihnin Güçlü, Ruhun Dengede!

Sen şu anda duygusal olarak sağlam bir noktadasın. Zaman zaman dalgalanmalar yaşasan da, stres ve kaygı duygularını yönetmeyi iyi biliyorsun. Hayatındaki zorluklar seni yıkmıyor, sadece şekillendiriyor. Kendine iyi gelen rutinleri koruyorsun  belki kahveni hep aynı saatte içiyorsun, belki müzikle nefes alıyorsun. İşte tam da bu küçük alışkanlıklar seni güçlü kılıyor.  Ama unutma: Denge sabit değil, bir yolculuk. Ruh halindeki minik değişimleri önemsemek, bu dengenin sürmesini sağlar.

